Pasitikrinkite: „Sodroje“ gali būti jums priklausančių pinigų

– Kokia šiuo metu yra susidariusi neatsiimtų ligos išmokų suma ir kiek žmonių vis dar nepateikė prašymo?
– Neatsiimta suma siekia apie 4,3 mln. eurų, o dėl ligos išmokos dar nesikreipė apie 30 tūkst. žmonių, sirgusių per pastaruosius metus. Jie dar gali kreiptis ir gauti ligos išmoką, nes ji gali būti išmokėta už 12 mėnesių atgal.
– Apie 30 tūkst. gyventojų vis dar nėra kreipęsi. Kodėl taip nutinka? Gal žmonės galvoja, kad jeigu jau kreipėsi į gydytoją, ligos išmoka bus pervesta automatiškai?
– Reikia dar vieno papildomo žingsnio. Kodėl žmonės nesikreipia, užtikrintai pasakyti negalime. Šis skaičius iš esmės nesikeičia – metai iš metų lieka apie 30 tūkst. žmonių. Dalis kreipiasi dėl savo išmokos, tačiau atsiranda kitų, kurie dar nesikreipia. Tikriausiai žmonės nesinaudoja asmeninėmis „Sodros“ paskyromis ir ten nepasitikrina informacijos. Svarbiausia tai, kad apsilankius pas gydytoją bent kartą gyvenime reikia pateikti prašymą ligos išmokai skirti. Jį galima pateikti net ir nesergant. Jeigu dabar esate prie kompiuterio, galite prisijungti prie „Sodros“, užpildyti prašymą ir visais ateities atvejais, jeigu sirgsite pats arba slaugysite sergantį vaiką, ligos išmoka jau bus pervedama automatiškai.
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– Vadinasi, prašymą reikia užpildyti tik vieną kartą?
– Taip.
– Dar kartą akcentuokime – kalbame apie pastaruosius 12 mėnesių. Jeigu žmogus sirgo, pavyzdžiui, praėjusią žiemą, jis vis dar gali kreiptis dėl išmokos?
– Taip, būtent. Ji bus išmokėta už praėjusį laikotarpį.
– Kaip paprasčiausia pateikti prašymą? Nebūtina vykti į „Sodros“ skyrių?
– Nebūtina. Paprasčiausia prašymą pateikti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojai.sodra.lt. Kartais žmonės mano, kad pirmiausia reikia susikurti paskyrą, tačiau taip nėra. Kiekvienas pilnametis Lietuvos gyventojas tokią paskyrą jau turi. Prie jos galima prisijungti per elektroninę bankininkystę, Elektroninius valdžios vartus arba naudojantis mobiliuoju parašu. Prisijungę matysite savo asmeninę paskyrą su visa individualia informacija – kokios išmokos jums skiriamos, kokias įmokas galbūt reikia mokėti, koks jūsų pensijų socialinio draudimo stažas. Prašymą ligos išmokai taip pat galima pateikti labai paprastai. Asmeninėje paskyroje jis jau būna automatiškai užpildytas jūsų duomenimis. Reikia tik jį pateikti ir nurodyti sąskaitą, į kurią pageidaujate gauti išmoką.
– Kokie dar reikalavimai keliami darbuotojui, kad jis turėtų teisę gauti ligos išmoką?
– Reikia turėti ligos socialinio draudimo stažą. Reikalavimas nėra labai griežtas – pakanka turėti tris mėnesius stažo per pastaruosius 12 mėnesių. Tai neturi būti trys mėnesiai iš eilės. Svarbiausia, kad per 12 mėnesių būtų sukaupti trys mėnesiai stažo arba per 24 mėnesių laikotarpį – šeši mėnesiai. Taip pat tuo metu, kai žmogus suserga, jis turi būti apdraustas – turėti darbą arba dirbti savarankiškai. Ir, žinoma, pirmasis žingsnis – kreiptis į gydytoją, kad jis išduotų nedarbingumo pažymėjimą.
– Ar svarbu, ar žmogus dirba pagal individualią veiklą, ar pagal darbo sutartį? Išmoka vis tiek skiriama?
– Išmoka skiriama, tačiau savarankiškai dirbantiems žmonėms svarbu žinoti, kad įmokas reikėtų mokėti kas mėnesį. Dažnai savarankiškai dirbantys žmonės įmokas moka kartą per metus, kai deklaruoja pajamas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Tokiu atveju ligos išmoką jie gautų tik sumokėję įmokas. Pavyzdžiui, jeigu už šiuos metus pajamas deklaruosime iki kitų metų gegužės ir tuomet sumokėsime įmokas, susirgę dabar išmoką galėtume gauti tik kitų metų birželį. Tik tuomet „Sodra“ matytų, kad įmokos sumokėtos ir žmogus turi teisę į išmoką. Tačiau jeigu įmokas mokėsite kiekvieną mėnesį ir „Sodrai“ pateiksite pranešimą apie savarankišką veiklą bei sumokėtas įmokas, susirgę išmoką galėsite gauti iš karto.
– Minėjote, kad žmogus turi būti dirbantis. Jeigu sirgau praėjusią žiemą, tačiau iš darbo išėjau arba buvau atleistas pavasarį, ar dabar dar galiu kreiptis dėl ligos išmokos?
– Bus vertinama situacija tuo metu, kai sirgote. Jeigu išmoka mokama atgaline data, dabar reikia pateikti prašymą, o „Sodra“ vertins situaciją, kuri buvo tuo metu, kai jums buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas.
– Kaip skaičiuojamas ligos išmokos dydis ir kokią dalį padengia darbdavys, o kokią – „Sodra“?
– Išmokos dydis priklauso nuo žmogaus pajamų. „Sodros“ mokama ligos išmoka sudaro apie 62 proc. kompensuojamojo uždarbio. Už pirmąsias dvi ligos dienas moka darbdavys. Jis gali mokėti minimalią nustatytą dalį, o jeigu nori – ir daugiau. Nuo trečiosios ligos dienos išmoką moka „Sodra“, o jos dydis priklauso nuo žmogaus turėtų pajamų.
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