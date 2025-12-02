Kalėdos pigiau: kaip per didžiąsias metų šventes nenuskriausti piniginės?

– Kur per Kalėdas lietuviai išleidžia daugiausia pinigų?
– Lietuviai sako, kad Kalėdoms vidutiniškai išleis nuo 100 iki 250 eurų. Tačiau kokia yra faktinė suma, turbūt kiekvienas žinome geriausiai. Dažnai ta suma gali būti gerokai didesnė, nei mes planavome. Didžiausias išlaidas sudaro pramogos – šventiniu laikotarpiu jos yra labai dažnos. Mums siūloma įvairiausių renginių, į kuriuos norisi nueiti, ir tai sudaro labai didelę dalį papildomų išlaidų. Dovanos ir šventinis stalas taip pat kainuoja ne mažiau. Jo paruošimas gali siekti iki 250 eurų.
– Ar maistui iššvaistoma daugiausia?
– Ne veltui šventiniu laikotarpiu dalijama daug patarimų, kaip nepersivalgyti, valgyti atsakingai ir kaip ruošti maistą. Šventiniu laikotarpiu visi norime gausos ir kad artimiesiems nieko netrūktų. Kartais, ruošdami šventinį stalą, stipriai persistengiame, ypač jei nesusiplanuojame, nepasidalijame, kas ką gamins, visi kartu atsivežame maisto ir suruošiame labai gausų stalą. Norėčiau visiems palinkėti prisiminti šaukšto principą – suskaičiuoti, kiek šventėje dalyvaus žmonių, ir gaminti to patiekalo tiek, kad kiekvienam užtektų po vieną šaukštą. Jei patiekalų yra daugiau nei dešimt, mums tikrai pakaks pasisotinti ir nereikės švaistyti maisto ar valgyti mišrainių dar savaitę po švenčių.
– Kaip sutaupyti dovanoms?
– Jei reikėtų šiandien pradėti galvoti, kaip sutaupyti kalėdinėms dovanoms, tai daryti per vėlu. Žinodami, kiek pinigų planuojate skirti Kalėdoms, turėjote atsižvelgti į savo gruodžio mėnesio biudžetą, atsisakyti nebūtinųjų išlaidų, kurių galite atsisakyti, ir tuos pinigus skirti kalėdinėms dovanoms. Neplanuotas išlaidas ir po jų atsiradusį finansinį iššūkį mes pastebime jau sausio mėnesį. Pagal mūsų apklausas žmonėms pakanka planuoti finansus 2–3 mėnesius iki švenčių. Tai reiškia, kad jei nuo rugsėjo pradedame kaupti pinigus šventinėms dovanoms, laiko pakaks.
– Ar esame linkę leisti šventes ne pagal galimybes?
– Manau, kad šį bruožą turi ne tik mes, bet ir kaimyninės šalys. Šventiniu laikotarpiu visi prekių ženklai stengiasi padaryti viską, kad mes sužinotume apie juos. Visa šio laikotarpio magija gali mus priversti pasiduoti impulsyviam pirkimui, norui įsigyti daugiau, nudžiuginti savo artimuosius. Jei mes neplanuojame arba neturime labai aiškaus plano ar biudžeto, nesame įsivardinę sumos, kurią norime išleisti šventiniu laikotarpiu, mums iš tiesų yra daugybė pagundų išleisti gerokai daugiau. Dažnai norai neatitinka mūsų finansinių galimybių.
– Ar lietuviai skolinasi pinigų šventėms?
Mūsų banko duomenys nerodo, kad žmonės šventiniu laikotarpiu skolintųsi pinigus dovanoms, tačiau šventiniu laikotarpiu kreditinių kortelių limito panaudojimas yra dažnesnis negu įprastai kitais mėnesiais. Didelės problemos šioje vietoje kol kas nėra. Lietuviai yra pakankamai sąmoningi ir racionalūs.
