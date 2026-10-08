Pasirašyta „Harmony Link“ sutartis: numatyta linijos įjungimo data

Sutartį ketvirtadienį Vilniuje pasirašė Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatorės „Litgrid“ ir Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).
Susitarimu taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 m. gruodžio pabaigos.
„Šis projektas – žingsnis dar atsparesnės (…) mūsų energetikos ekosistemos link, tai mus priartina prie tikslo tapti elektros energiją eksportuojančia valstybe“, – sutarties pasirašymo ceremonijoje ketvirtadienį sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Anot jo, įgyvendinus projektą, šalis turės antrą sinchroninę elektros jungtį su Vakarų Europa – šalis jau turi sausumos kabelį „LitPol Link“.
Energetikos ministras Lukas Savickas akcentavo, kad naujoji jungtis leis efektyviau realizuoti šalies viduje pagamintą elektros energiją.
Naujoje sutartyje nustatytos elektros perdavimo linijos, sujungsiančios Lietuvos ir Lenkijos tinklus, tiesimo, testavimo bei sujungimo taisyklės.
„Harmony Link“ yra bendras „Litgrid“ ir PSE projektas bei paskutinis įgyvendinamas Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos programos infrastruktūros projektas.
Su kontinentinės Europos elektros tinklais Baltijos šalys sinchronizavosi pernai vasarį.
Įgyvendinus „Harmony Link“, bendras Lietuvos ir Lenkijos elektros energijos perdavimo pralaidumas per „Harmony Link“ ir „LitPol Link“ jungtis turėtų siekti iki 1,2 tūkst. MW.
„Harmony Link“ sausumos jungties projektas Lietuvoje planuojamas Vilkaviškio rajono, Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybių teritorijose.
Projekto investicijų Lietuvoje vertė turėtų siekti apie 220 mln. eurų. Iš jų 149 mln. eurų, arba apie 67 proc., sudarys Europos Sąjungos (ES) programos „Connecting Europe Facility“ (CEF) lėšos.
„Harmony Link“ projektavimas pradėtas praėjusių metų balandžio pabaigoje, „Litgrid“ pasirašius 2,66 mln. eurų vertės sutartį su tiekėjų grupe „Energetikos projektavimo institutas“ ir „Ener-G Design“.
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