Parduotuvės ėmė riboti, kiek galima nusipirkti šių produktų

Pranešama apie ribojimus

„Mieli pirkėjai, dėl problemų, susijusių su kiaušinių tiekimu, maloniai jūsų prašome pirkti ne daugiau nei vieną bet kurios rūšies kiaušinių dėžutę“, – rašoma parduotuvių tinklo „Trader Joe's“, turinčio apie 600 prekybos vietų JAV, plakatuose, pakabintuose kiaušinių pardavimų skyriuose.

„Trader Joe“ atstovas žiniasklaidos kanalui CNN patvirtino, kad dėl kiaušinių tiekimo problemų šis prekybos tinklas riboja kiaušinių pirkimą. Visose „Trader Joe's“ parduotuvėse, visoje šalyje, klientui per dieną leidžiama įsigyti vos vieną dėžutę (t. y. 12 kiaušinių, nes JAV įprasta tokio dydžio pakuotė). „Trader Joe's“ tikisi, kad šie apribojimai padės užtikrinti, kad kuo daugiau klientų, kuriems reikia kiaušinių, galėtų juos nusipirkti.

Panašiai elgiasi ir kitos JAV maisto prekių parduotuvės. Mažmeninės prekybos įmonė „Kroger“ patvirtino CNN, kad nors jos parduotuvėms nėra nustatytas joks nacionalinis apribojimas, kai kurios parduotuvės „renkasi tai daryti pagal galimybes“ – vienam klientui per vieną apsipirkimą leidžiama įsigyti tik dvi dėžutes kiaušinių.

JAV mažmeninės prekybos parduotuvių tinkle „Costco“ taip pat taikomi ribojimai – pirkėjams leidžiama įsigyti ne daugiau trijų kiaušinių dėžučių.

LNK nuotr.

Kiaušinių kainų šuolis

Vaizdo įrašuose tokiose socialinės žiniasklaidos platformose kaip „TikTok“ ir „X“ rodoma, kaip amerikiečiai kaupia didžiulius kiaušinių kiekius ir parduotuvėse rodo pažymėtus apribojimus.

CNN rašo, kad kiaušinių kainos JAV pastaruoju metu labai išaugo dėl paukščių gripo, dėl kurio praėjusiais metais žuvo daugiau nei 40 mln. kiaušinius dedančių paukščių. Vidutinė keliolikos didelių kiaušinių kaina gruodį jau siekė 4,15 JAV dolerių (virš 4 eurų). O kai kuriose valstijose pirkėjai socialinėje žiniasklaidoje skelbia, kad kainos pasiekė net 10 JAV dolerių (apie 9,7 euro) už vieną dėžutę.

Be to, JAV žemės ūkio departamentas prognozuoja, kad šiais metais kiaušinių kaina augs dar 20 proc.

Paukščių gripo protrūkis ir Lietuvoje

Kaip jau rašėme, šių metų sausio pabaigoje buvo pranešta ir apie pirmą šiemet paukščių gripo protrūkį Lietuvoje. Šilutės rajone esančiame „Vilkyčių paukštyne“ nugaišo 30 tūkst. paukščių. Iš viso šiame paukštyne buvo laikoma daugiau nei 246 tūkst. dedeklių vištų ir pagaminama apie 10 proc. visų lietuviškų kiaušinių.

Siekiant suvaldyti situaciją ir neleisti virusui išplisti už ūkio ribų, visi likę paukščiai buvo nugaišinti, o visi ūkyje buvę kiaušiniai, pašarai ir pakratai bus sunaikinti. Planuojama, kad atnaujinti veiklą ūkis galės maždaug po mėnesio, kai bus atlikti visi dezinfekcijos, valymo ir plovimo darbai.

LNK portalas pasidomėjo, kaip šis įvykis ir galimas paukščių gripo protrūkis gali paveikti kiaušinių kainas Lietuvoje ir kiek už šiuos produktus parduotuvėse teks mokėti per Velykas.

ELTOS nuotr.

Per keturis metus pabrango daugiau nei du kartus

Kainų palyginimo portalo „Pricer.lt“ vadovas Arūnas Vizickas pastebi, kad per pastaruosius kelerius metus kiaušiniai Lietuvoje labai pabrango.

„Matome, kad 2021 metais pigiausi M dydžio kiaušiniai (10 vnt.) Lietuvoje kainavo 89–90 euro centų, o dabar pigiausi kiaušiniai parduotuvėse kainuoja 1,99 euro, o pas kai kuriuos prekybininkus netgi brangiau nei 2 eurai. Pigesnių sunku rasti“, – akivaizdų kainų šuolį rodo analitikas.

Pasak A. Vizicko, pirmas akivaizdus pabrangimas įvyko prasidėjus karui Ukrainoje, kai 2022 metų kovą pigiausių kiaušinių kaina nuo 89–90 euro centų pašoko iki 1,39 euro. 2023 metų kovą kiaušiniai brango vėl – šįkart iki 1,79 euro. Vėliau kainos svyravo nedaug, o praėjusių metų vasarą net buvo sumažėjusios iki 1,59 euro. Tačiau šiemet kiaušiniai gerokai brangesni – už dešimt pigiausių tenka mokėti apie 1,99 euro.

Analizuodami kiaušinių kainas „Pricer.lt“ atstovai pastebi, kad mūsų šalies rinkoje beveik neliko 3 numeriu pažymėtų kiaušinių, kurie buvo pigesni.

Numeriu 3 žymimi narvuose laikomų vištų kiaušiniai, numeriu 2 – ant kraiko laikomų, 1 – laisvai laikomų, 0 – ekologiški.

Daugelis prekybininkų praėjusiais metais deklaravo, kad nebeprekiaus narvuose laikomų vištų kiaušiniais, o geresnėmis sąlygomis laikomų paukščių kiaušiniai yra brangesni.

A. Vizickas mano, kad kiaušiniai Lietuvoje galėjo brangti ir dėl gerokai sumažėjusios pasiūlos, nes iš rinkos beveik dingo ukrainietiški kiaušiniai. „Jie prilaikydavo vietinių kiaušinių tiekėjų kainas“, – sakė „Pricer.lt“ vadovas.

Kainas didina ir valdžios sprendimai

Tuo tarpu Lietuvos paukštininkystės asociacijos direktorius Gytis Kauzonas teigia, kad kiaušinių kainos Lietuvoje yra panašios kaip ir praėjusiais metais, jei lyginame tos pačios rūšies kiaušinius. O jas labiausiai lemia valdžios priimami sprendimai.

Didėjo minimali alga, pabrango energetiniai resursai, keitėsi ekologiniai mokesčiai, pakuočių reikalavimai ir t.t „Norime būti žalesni, turėti daugiau perdirbamų pakuočių, o tai brangiau kainuoja. Begalė tokių dalykų susideda, todėl didėja savikaina, atitinkamai keičiasi ir produktų kaina“, – sakė G. Kauzonas.

Koks bus paukščių gripo poveikis?

Lietuvos paukštininkystės asociacijos vadovas mano, kad paukščių gripo protrūkis „Vilkyčių paukštyne“ esminės įtakos kiaušinių kainoms neturės. „Tikimės, kad už mėnesio ar poros mėnesių ūkis vėl galės pradėti gamybą. Aišku, svarbu, kad nenutiktų panašių įvykių“, – sakė G. Kauzonas.

Prekybininkų atstovai nėra tokie optimistiški ir mano, kad paukščių gripas gali turėti įtakos kiaušinių ir paukštienos kainoms.

„Manau, kad dėl to paukščių gripo atvejo kiaušinių ar paukštienos nepritrūks, nepaisant to, kad teks sunaikinti daug vištų ir kiaušinių. Bet ateityje dėl šių priežasčių produkcija gali pabrangti – tiek paukštiena, tiek kiaušiniai. Nesakau, kad būtinai pabrangs, bet gali taip būti, nes paprastai taip būna, kai rinkoje nėra produkcijos pertekliaus“, – teigė „Norfos“ atstovas spaudai Darius Ryliškis, patikinęs, kad šiame tinkle kiaušinių kainos per metus iš esmės nekito.

„Apie paukščių gripo poveikį signalus gauname tiek iš Lietuvos, tiek iš Lenkijos tiekėjų, kurie informuoja apie produktų kiekių svyravimus, tačiau situacija yra stabili, prekių kiekių prekybos tinkle „Maxima“ užtenka. Šią situaciją sekame ir nuolat tiek su tiekėjais, tiek su gamintojais bendradarbiaujame dėl produktų kokybės ir saugos“, – komentavo „Maxima LT“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento vadovė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

Kaip keisis kainos šiemet?

Paprašyta pakomentuoti, kaip 2025 metais gali keistis kiaušinių kainos, „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė sakė: „Yra keli veiksniai, kurie gali daryti įtaką kiaušinių tiekimo kainai. Rinkai nueinant nuo 3 numeriu pažymėtų kiaušinių, rinkoje gerokai kyla aukštesniu numeriu, ypač populiariausiu 2 numeriu pažymėtų kiaušinių paklausa. Rinka dabar prisitaiko prie naujos situacijos ir pasiūla dar tik vejasi paklausą, o tai gali daryti įtaką tiekimo kainoms, ypač jei kalbame apie lietuviškus kiaušinius.

Taip pat dar neatsakytas klausimas, kokią įtaką kiaušinių kainoms turės vieną paukštyną stipriai paveikęs paukščių gripas. Artimiausiomis savaitėmis stebėsime kaip keisis kiaušinių pasiūla – natūralu, jog jai sumažėjus, gali keistis ir lietuviškų kiaušinių tiekimo kaina“.

Anot G. Kitovės, tiekėjai yra informavę, kad šiuo metu yra laikomasi papildomų ir sustiprintų saugumo priemonių, kad paukščių gripas neplistų į kitus ūkius, o kiaušinių tiekimas į rinką būtų saugus.

„Maxima LT“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento vadovė I. Trakimaitė-Šeškuvienė teigė, kad sunku palyginti, kaip šiemet parduotuvėse keitėsi vidutinė kiaušinių kaina, palyginti su 2024 metais, nes nuo šių metų pradžios „Maxima“ nebeprekiauja narvuose laikomais vištų kiaušiniais.

„Jeigu palygintume likusių kiaušinių – tai yra laisvėje laikomų vištų, ant kraiko laikomų vištų arba laisvai laikomų ir ekologišku pašaru šeriamų vištų kiaušinių vidutinę kainą, tai ji iš esmės nepasikeitė. Prognozuoti, kaip galėtų keistis kiaušinių kainos ateityje, yra sudėtinga, tačiau prekybos tinklas „Maxima“ deda visas pastangas, jog esant tam tikriems kainų pokyčiams, pirkėjai juos pajustų, kiek įmanoma, mažiau“, – teigė I. Trakimaitė-Šeškuvienė.

M. Morkevičiaus / ELTOS nuotr.

Kiek už kiaušinius mokėsime per Velykas?

„Iki Velykų dar daug laiko, prognozuoti dar anksti, tačiau bet kokiu atveju ieškosime geriausių pasiūlymų, kad klientams galėtume suteikti kuo geresnės kokybės produktus už kuo geresnę kainą“, – sakė „Iki“ komunikacijos vadovė G. Kitovė.

Tuo tarpu kainų palyginimo portalo „Pricer.lt“ vadovas A. Vizickas pastebi, kad norėdami privilioti pirkėjus prekybininkai gudrauja.

„Būna, kad prekybininkai sumažina kainą tam tikroms prekėms. Kiaušiniai irgi turi galiojimo terminą, todėl jam baigiantis parduodami pigiau. O prieš Velykas kiaušiniai užima bananų, kurių akcijomis dažniausiai viliojami pirkėjai, poziciją. Paskelbiama, kad kažkuri rūšis kiaušinių parduodama ypatinga kaina, ir taip į parduotuves bandoma privilioti vartotojus, kad tik jie atvyktų ir nusipirktų kuo daugiau produktų“, – pasakojo A. Vizickas.