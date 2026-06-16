„OP Corporate Bank“ šalies BVP augimo prognozę šiemet mažina

Bankas sumažino ir kitų metų Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimą iki 2,5 proc., nors kovą prognozavo 2,8 proc.
Kitų metų infliacijos prognozė išliko nepakitusi ir siekia 2,5 proc.
„Lietuva išlieka sparčiausiai augančia regiono ekonomika, kurią palaiko sustiprėjusi vidaus paklausa ir vartojimas. Vis dėlto negalime tikėtis, kad metų pradžios stabtelėjimas nepaliktų pėdsako – bendras metinis augimas bus mažesnis, tačiau jis ir toliau viršys regiono bei Europos vidurkį“, – pristatydamas ekonomikos apžvalgą sakė „OP Pohjola“ grupės vyresnysis ekonomistas Joona Widgren.
Pasak jo, jei bus atvertas Hormuzo sąsiauris ir naftos kainos toliau kris, atpigę degalai bei pagerėję lūkesčiai ekonomikos augimą dar labiau paskatins.
„Infliacija šiemet išliks didesnė, net ir sumažėjus naftos kainoms. Vis dėlto galime pasidžiaugti, kad itin aukštos infliacijos, kurią turėjome prieš ketverius metus, šį kartą nepasiekėme“, – teigė ekonomistas.
Prognozuojant kainų augimą, o Europos Centriniam Bankui (ECB) praėjusią savaitę dėl to palūkanas padidinus 25 baziniais punktais, bankas teigia, kad rinkose šiemet vis dar tikimasi vieno ar dviejų palūkanų kėlimų.
„Tačiau situacija gali kisti – daug lems, ar bus pasirašytas veiksmingas ilgalaikis susitarimas dėl Artimųjų Rytų“, – pabrėžė J. Widgren.
Numatoma, kad eksportas šiemet augs nuosaikiau, nes pasaulinę prekybą paveikė Artimųjų Rytų karas, dėl konflikto sumažėjo ir gamybos apimtys, nors šis sektorius Lietuvoje praėjusių metų pabaigoje ir šių metų pradžioje augo itin sparčiai.
Anot „OP Corporate Bank“, Lietuva dėl antros pakopos pensijų reformos atsidūrė išskirtinėje padėtyje – nors pasaulyje dėl išaugusių degalų kainų bei neužtikrintumo kovą ir balandį itin sumažėjo paslaugų sektoriaus apimtys, Lietuvoje tendencija priešinga, vartojimas sparčiai augo.
„Tai suteikė atsvarą eksportuojantiems verslams, kuriems paklausa užsienio rinkose šiuo laikotarpiu sumažėjo“, – sakė banko Lietuvos filialo vadovė Leda Iržikevičienė.
Analitikų vertinimu, net ir išaugęs vartojimas nepanaikina išaugusio neapibrėžtumo – vartotojų pasitikėjimas šiemet yra sumažėjęs, ši tendencija stebima visose Baltijos šalyse.
„OP“ banko prognozėmis, Estijos BVP šiemet ir kitąmet taip pat turėtų augti lėčiau – po 2,5 proc. (kovą – atitinkamai 3,2 proc. šiemet ir 2,8 proc. kitąmet). Infliacija šalyje šiemet turėtų sumažėti iki 4 proc., kitąmet – iki 2,5 proc., kai praėjusiais metais ji siekė 4,8 proc.
Šiemet pirmo ketvirčio Estijos BVP augimas pasiektas po trejus metus besitęsusios recesijos.
Tuo metu Latvijai „OP“ banko ekonomistai BVP augimo prognozę šiemet sumažino iki 2 proc. (kovą – 2,8 proc.), kitų metų ekonomikos augimas lieka nepakeistas ir siekia 3 proc. Infliacijos prognozė šiemet padidinta iki 4 proc., o kitų metų sumažinta ir 2,5 proc., kai praėjusiais metais ji siekė 3,3 proc.
Naujausi komentarai