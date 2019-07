Nuomos investicija: kokie butai išnuomojami greičiausiai?

Anot vienos nekilnojamo turto agentūros vadovų Pauliaus Aleksandravičiaus, Egidijaus Didžiulio ir nekilnojamo turto ekspertės Viktorijos Černiauskaitės, nuomos investicija šiomis dienomis tikrai atsipirks. O investuoti į būstą – verta. Ypač jei būsto vieta, kaina ir įrengimas atitinka šiuolaikinius geros kokybės standartus.

„Kiekvienas nuomininkas ieško kuo jaukesnio būsto, strategiškai jam patogioje vietoje už kuo žemesnę kainą. Dar vienas svarbus aspektas, jog nuomininkams vis svarbiau sąžiningas ir lankstaus požiūrio būsto nuomotojas. Tam, jog reikalui esant, būtų galima tartis dėl būsto gerinimo, gyvūno įsigijimo, nuomos sutarties ankščiau termino nutraukimo ar kitais su nuomojamu būstu susijusiais klausimais. Tiesa, pastebima tendencija, jog butą nuomojasi jauni asmenys iki 35-erių metų amžiaus. Vėliau šie, norėdami išvengti nuomos kainos, būstą įsigyja patys. Tačiau tai nereiškia, jog butas stovės tuščias – buvusius nuomininkus labai gretai pakeis kiti. Todėl toks kapitalas – pajamas cirkuliuojanti investicija“, – dėstė P. Aleksandravičius.

Dekoracijos, papuošimai, užuolaidos, smulkmenos papuošiančios butą – daro teigiamą įspūdį.

Maža, konkurencinga kaina, pasak E. Didžiulio, gali ženkliai pagerinti buto išnuomojimo terminą. Tačiau tvarkingas, švarus ir stilingai įrengtas butas su visomis reikalingomis komunikacijomis – gali reikalauti didesnių įmokų. Todėl pradžioje, prieš pateikiant butą rinkai – pravartu jį paruošti.

„Jei buto kaina 20-30 proc. mažesnė nei rinkoje – butas bus išnuomotas vos per keletą dienų. Jam nebus keliami itin aukšti reikalavimai. Na, o jei atvirkščiai, siekiate sulaukti aukštos nuomos kainos – teks padirbėti. Pirmiausia, jei planuojate pirkti būstą nuomai, vertinkite vietą, susisiekimą, Jei butas miegamajame rajone – reikalavimai kiek kitokie nei miesto centre. Tarkime, jei miesto centre butui svarbiausias kriterijus – susisiekimas pėsčiomis, maisto prekių parduotuvė ar sporto klubas, miegamojo rajono būstui svarbus buto dydis, įrengimas, parkai, gamta, vaikų darželiai ir keliai iki miesto centro. Tačiau bet kokiu atveju, nebūkite godūs. Į savo būstą pažvelkite objektyviai – įvertinkite būsto pliusus ir minusus“, – teigė E. Didžiulis.

V. Černiauskaitė pritaria, jog reikšminga investicija – buto įrengimas. Šiam negalima taupyti, gailėti pinigų ir laiko. Be to, tai gali garantuoti ilgalaikę nuomos sutartį už norimą, aukštą kainą.

„Būsimi nuomotojai nepagaili investuoti didelės sumos, tarkime 100000 eurų buto pirkimui, bet pagaili keleto tūkstančių į patrauklų jo įrengimą. Neretai labai nedidelės investicijos į butą gali pakelti jo kainą 20-30proc. Tad dekoracijos, papuošimai, užuolaidos, smulkmenos papuošiančios butą – daro teigiamą įspūdį. Be to, jokiu būdu į naują butą „netempkite“ senų baldų, senų daiktų – tai tik pakenks. Žinoma, svarbu paminėti, jog ir įrengimas ir butas nuomai neturi kainuoti milžiniškos sumos. Nepirkite per brangaus būsto – brangaus buto atsiperkamumas gan ilgas, būstą keletą kartų dar reikės ir atnaujinti. Gera investicija yra tada, kai perkamas būstas atsiperka per 10-13 metų“, – dėstė ekspertė.

Nuomotojai daro nemažai klaidų, įsitikinę P. Aleksandravičius ir E. Didžiulis. Visų pirma, reikia atsakyti į klausimą: kas bus po keleto metų – ar būstas liks nuomai, ar planuojate jame gyventi patys, ar jūsų vaikai. Atsakius į šį klausimą, galima priimti kur kas racionalesnius ir pasvertus sprendimus.

„Ankščiau, mažesniuose miestuose buvo galima surasti butą ir jame gyventi tik jį prižiūrint ir mokant komunalinius mokesčius. Dabar, toks būstas jau gali generuoti pajamas. Lietuvoje nuomos kainos

labai įvairios, mažesniuose miestuose ar miesteliuose galima surasti būstą ir už 30-50 eur., Vilnius vis tik išlieka lyderis – čia būstas brangiausias. Naujos statybos 1 kambario buto kaina svyruoja nuo 270 iki 350 eurų, 2 kambarių nuo 320 iki 500 eurų, 3 kambarių nuo 400 iki 600 eurų ir daugiau. 100m2 namo nuomos kaina – nuo 800 iki 1500 eurų, priklausomai nuo vietos, pastatymo. Kaunas šiuo atveju apie 15-25 proc. pigesnis. Klaipėda taip pat.

O, kad ir Jūs galėtumėte tikėtis tokių pajamų ir nuomos investicija pasiteisintų – labai rekomenduojame kreiptis į ekspertą. Nekilnojamo turto ekspertas gali tiksliai patarti kur, kokį ir už kokią kainą būstą palankiausia pirkti, taip pat įžvelgti perkamo būsto grėsmes ir galimybes. Žema kaina parduodamas būstas atrodo patraukli investicija, bet gali turėti nemažai problemų. Todėl brokerio pagalba tikrai reikalinga norint tai pastebėti ir įvertinti“, – patarė P. Aleksandravičius ir E. Didžiulis.