2025-10-10 14:27
BNS inf.

Europos Komisija (EK) skyrė 1,1 mln. eurų paramos nuo pavasarinių šalnų nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams. Vyriausybė galės skirti dar iki trijų kartų daugiau nacionalinės paramos. 

Nuo šalnų nukentėję ūkininkai neliks nuskriausti / L. Balandžio / BNS nuotr.

Parama skirta iš Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio rezervo, pranešė EK atstovybė Lietuvoje.

„Ūkininkai nukentėjo, kuomet šių metų kovo pradžia buvo rekordiškai šilta, tačiau balandį netikėtinai atslinko šalnos ir dėl to stipriai nukentėjo sodai bei uogynai“, – pranešime sakė atstovybės vadovas Marius Vaščega.

EK iš rezervo skyrė iš viso beveik 50 mln. eurų vaisių, riešutų ir daržovių augintojams Bulgarijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Vengrijoje: Bulgarijai – 7,4 mln. eurų, Latvijai – 4,2 mln. eurų, Lenkijai – 14,8 mln. eurų, Rumunijai – 11,5 mln. eurų ir Vengrijai  – 10,8 mln. eurų.

Visos šalys gali papildyti šią ES paramą iki 200 proc. nacionalinių lėšų.

Visose šešiose valstybėse narėse dėl vėlyvų šalnų, po kurių daugeliu atvejų buvo kruša arba smarkus lietus, buvo sunaikinta didelė vaisių, daržovių, riešutų ir sėklų derliaus dalis.

Lietuvoje dėl ankstyvos šilumos pasėliai augo greičiau, tačiau vėliau, balandžio ir gegužės mėnesiais, šalnos smarkiai pakenkė obuoliams, serbentams, uogoms, vyšnioms, kriaušėms ir slyvoms.

Išmokos ūkininkams, skirtos skubiai finansinei paramai turi būti išmokėtos iki 2026 metų balandžio 30 dienos.

