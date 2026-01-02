 Gyventojų šildymo katilų keitimui – dar 3,3 mln. eurų paramos

2026-01-02 06:52
BNS inf.

Individualių namų gyventojai vėl gali pretenduoti į paramą keičiant neefektyvius, malkas ar iškastinį kurą naudojančius katilus. Tam skirta dar 3,3 mln. eurų, pranešė Energetikos ministerija.

 

Gyventojų šildymo katilų keitimui – dar 3,3 mln. eurų paramos / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Numatoma kompensuoti vidutiniškai apie 3,5 tūkst. eurų išlaidų už įrengiamą šilumos siurblį (žemė–vanduo, vanduo–vanduo, oras–vanduo ar oras–oras) ir apie 1,5 tūkst. eurų – už penktos klasės naują biokuro katilą.

Pavyzdžiui, įsirengus iki 7 kW galios šilumos siurblį oras–vanduo galima gauti iki 4,28 tūkst. eurų paramos.

Nuo sausio 2 dienos gyventojai vėl gali teikti paraiškas dėl paramos Lietuvos energetikos agentūrai.

Pernai gyventojai su parama įsirengė beveik 10,5 tūkst. šilumos gamybos įrenginių – 4 kartus daugiau nei 2024 metais. Iš viso nuo šios priemonės pradžios 2023 metais žmonės įsirengė beveik 12,9 tūkst. tokių įrenginių, jiems išmokėta parama siekė 42,4 mln. eurų.

Neefektyvių šildymo katilų keitimui per visą finansavimo laikotarpį iš viso skirta daugiau nei 112 mln. eurų paramos.

