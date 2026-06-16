Nepriklausomi tiekėjai turės nutraukti brangesnes elektros sutartis su šiais vartotojais

Už tokias Elektros energetikos įstatymo pataisas balsavo 71 Seimo narys, prieš buvo aštuoni, o 25 susilaikė.
Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu, pokyčiais galės pasinaudoti 200 tūkst. žmonių.
„Įstatymas realiai turės esminį poveikį 200 tūkst. pažeidžiamų vartotojų“, – po balsavimo Seime žurnalistams teigė ministras.
Pasak jo, dabar Lietuvoje yra 418 tūkst. pažeidžiamų vartotojų – nuo rugsėjo dar maždaug pusė jų už elektrą mokės mažiau – 20 centų už kilovatvalandę: „Pažeidžiamiausiems gyventojams tai yra tikrai svarbus ir reikalingas sprendimas“.
„Nuo rugsėjo pirmos pažeidžiami vartotojai už elektros energiją mokės 20 centų už kilovatvalandę“, – teigė Ž. Vaičiūnas.
Dalis parlamentarų prieš balsavimą piktinosi, kad pokyčiai žmonėms sukels nepatogumų, kiti teigė, kad sprendimas yra pats geriausias šio Seimo darbas.
Ekonomikos ir inovacijų komitete dirbanti socialdemorkatė Birutė Vėsaitė teigė, kad įstatymas mažins gyventojų energetinį skurdą, tuo metu konservatorius Jurgis Razma tikino, kad toks paramos būdas yra visiškai netinkamas.
„Parama galėtų būti teikiama kaip subsidija žmogui ir nereiktų painioti ir iškraipyti liberalizuotos elektros rinkos dalyvių, kurie dabar yra prievartaujami žmonėms siųsti sau nenaudingus pranešimus“, – kalbėjo parlamentaras.
„Gaila, kad ne visiems (gyventojams – BNS) tokios galimybės suteikiamos“, – prieš balsavimą teigė socialdemokratas Arūnas Dudėnas.
Tuo metu Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tvirtino, kad paramos nepasiturintiems žmonėms reikia ieškoti socialinės rūpybos sistemoje.
Sutartys turės būti nutrauktos, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį.
Be to, Seimas įteisino „tylaus sutikimo“ modelį: jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiks nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį.
Seimas taip pat įpareigojo bendrovę „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų, turinčių teisę į visuomeninį tiekimą, duomenis.
Pažeidžiamais gyventojai laikomi, kai gauna socialinę paramą, asmenys su negalia arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją.
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