 Naujuoju Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovu išrinktas Gedas Špakauskas

Naujuoju Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovu išrinktas Gedas Špakauskas

2026-05-23 02:02
ELTOS inf.

Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS) 40-ojo asociacijos suvažiavimo metu išsirinko naują vadovybę ir vadovą – pastarosiose pareigose Raimundą Juknevičių pakeis Gedas Špakauskas.

Gedas Špakauskas
Gedas Špakauskas / G. Skaraitienės /BNS nuotr.

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G. Špakauskas iki šiol buvo LŪS vicepirmininkas, organizacijos Pakruojo skyriaus pirmininkas. R. Juknevičius savo ruožtu ūkininkų sąjungai vadovavo nuo 2021 m.

Kaip LŪS skelbia socialiniame tinkle „Facebook“, R. Juknevičius sprendimą pasitraukti iš vadovo posto dar nesuėjus kadencijos pabaigai buvo priėmęs jau anksčiau, o šis suvažiavimas tą sprendimą tik įtvirtino.

Naująją organizacijos vadovybę tuo metu sudarys pirmininkas, naujasis vadovas G. Špakauskas bei 4 vicepirmininkai: buvęs žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas, Martynas Puidokas, Tadas Balčėnas ir Paulius Macas.

 
Šiame straipsnyje:
Lietuvos ūkininkų sąjunga
Gedas Špakauskas
Raimundas Juknevičius

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Komentarai

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Komentarai

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Kiaulė
O mums koks skirtumas kas vadovaus kžkomiai ten žmonių nuodytojų sąjungai. Pesticidus, randapus, antibiotikus tonomis varo į dabartinius augalus ir maistą. Lupa paramas iš valstybės ir periodiškai staugia, kad bankrutuoja !
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