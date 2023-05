Ministrė: siūloma naujų pakeitimų dirbantiems individualiai

Ministerija siūlo keisti efektyvų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifą ir ribą, iki kurios visa apimtimi taikomas mokestinis kreditas.

Pirminiame pakete buvo siūloma 75 proc. individualia veikla užsiimančių asmenų mokestinį kreditą taikyti pilna apimtimi, iki 10 tūkst. eurų pajamų uždirbantiems taikyti 5 proc. efektyvų GPM tarifą.

Atnaujintame projekte siūloma 85 proc. asmenų mokestinį kreditą taikyti pilna apimtimi, pelno ribą, kuriai būtų taikomas sumažintas 3 proc. efektyvus GPM tarifas, mažinant iki 15 tūkst. eurų.

Tokiu būdu iki 15 tūkst. pajamų uždirbantiems mokesčių našta sumažės dėl „Sodros“ ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų priskyrimo neleidžiamiems atskaitymams ir nedarbo draudimo įmokos įvedimo.

Individualiai dirbantiesiems 2024 metais siūloma nekeisti GPM tarifo, neleisti iš apmokestinamųjų pajamų atskaityti „Sodros“ ir PSD įmokų, sumažinti prezumpcinių sąnaudų dydį nuo 30 proc. iki 20 proc., mokesčių kredito ribos nekeisti bei atsisakyti prezumpcinių sąnaudų nuo PVM mokėtojo ribos, tačiau 1 punktu sumažinti šiuo metu mažiausią 5 proc. efektyvų GPM tarifą iki 4 proc.

2025 metais siūloma GPM tarifą didinti nuo 15 iki 17 proc., o apatinę ribą, nuo kurios taikomas mokesčių kreditas, mažinti nuo 20 iki 15 tūkst. eurų pajamų. Taip pat būtų pradedamas taikyti nedarbo draudimo įmokos dydis, o mažiausias efektyvus GPM tarifas mažinamas dar 1 punktu iki 3 proc.

2026 metais siūloma GPM tarifą didinti nuo 17 iki 20 proc., atsisakant pirminiame projekte siūlymo apatinę mokesčio kredito ribą mažinti iki 10 tūkst. eurų apmokestinamųjų pajamų. Be to, GPM tarifas pilna apimtimi taikomas tik pasiekus viršutinę 35 tūkst. eurų ribą, arba gaunantiems beveik 3 tūkst. eurų per mėnesį.