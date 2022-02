Ministrė: Lenkijos vykdoma politika yra labiau išimtis ES negu tendencija

„Direktyva vis dar nėra priimta, tikėtina, kad nėra visai korektiškas toks poelgis, tačiau Lenkija daugybę metų turi PVM tarifą maisto produktams mažesnį ir taip dempinguoja kainas visoms šalims, kurios yra aplinkui“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė G. Skaistė.

Ministrė, reaguodama į prezidento patarėjos žodžius, kad iniciatyvą dėl Lenkijos mokesčių politikos klausimo ES institucijose turėtų rodyti Vyriausybė, diktuodama politinę darbotvarkę, tikino, kad Lenkijos veiksmai mokesčių politikoje absoliučiai neprieštarauja Europos teisei, tačiau yra padaryti per anksti, nes Europos Parlamente (EP) dar nėra patvirtinti mokesčių direktyvos pakeitimai.

„Yra keičiama pati direktyva, tai tikėtina, kad Lenkijos veiksmai yra derinami ir su EK, tai nėra taip, kad jie darytų kažką tokio, kas yra absoliučiai antieuropinei teisei. Gal jie per anksti pritaikė tą priemonę, kadangi pati direktyva dar nėra patvirtina EP“, – sakė G. Skaistė.

Politikės teigimu, pasaulinės tendencijos yra atvirkščios Lenkijos vykdomai mokesčių politikai, nes kaimyninės šalies veiksmai gali skurdinti tiek pačią Lenkiją, tiek kitas šalis. Esant tokiai politikai, anot G. Skaistės, didžiausią naudą susiperka verslas ir perpardavėjai, o nukenčia valstybė.

„Pasaulinės tendencijos yra šiek tiek atvirkščios, nes, tarkim, pasaulinis susitarimas dėl minimalaus globalaus pelno mokesčio tarifo reiškia, kad nebebūtų to raise to the bottom, kur būtų patys mažiausi mokesčiai ir pati konkurencingiausia valstybė. Tuo tarpu tokiu būdu mes skurdiname vieni kitus, nes didžiausią naudą susiperka verslas, perpardavėjai, o valstybė pati nukenčia. Bendros tendencijos yra atvirkščios ir ta Lenkijos vykdoma politika yra labiau išimtis ES, negu tendencija“, – aiškino Vyriausybės narė.

ELTA primena, kad Lenkija nuo vasario 1 dienos laikinai sustabdė PVM taikymą maisto produktams ir sumažino PVM tarifą degalams. Šis sprendimas, kuriuo siekiama sumažinti infliaciją vartotojams, galios šešis mėnesius.

PVM benzinui ir dyzelinui sumažėjo nuo 23 iki 8 proc. Daugumai maisto produktų, išskyrus prabangos prekes, Lenkijoje galioja 5 proc. PVM tarifas. Jis šešiems mėnesiams yra panaikintas.

Tam pačiam laikotarpiui PVM nėra taikomas ir dujoms bei trąšoms.

Vyriausybė Varšuvoje, laikinai mažindama PVM, reaguoja į smarkiai išaugusią infliaciją. Lenkijos statistikos tarnybos duomenimis, brangimas gruodį siekė 8,6 proc., lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.