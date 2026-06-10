Ministras Liuksemburge apsilankė ukrainiečių įkurtoje dronų gamykloje

„Tokiu būdu mes pritraukiame naujas idėjas, sutelkiame dronų gamintojus keistis patirtimi su Lietuvos gamintojais ir kariuomene“, – trečiadienį išplatintame ministerijos pranešime cituojamas ministras.
Vizito metu R. Kaunas taip pat apsilankė Liuksemburgo parlamente, kur susitiko su parlamento prezidentu Claude Wiseler (Klodu Viseleriu), parlamento gynybos ir užsienio reikalų komisijų bei Liuksemburgo delegacijos NATO Parlamentinėje asamblėjoje nariais.
Pasak ministerijos, susitikime ministras didelį dėmesį skyrė Baltijos šalių šiandieninei saugumo situacijai aptarti, pabrėžė Rusijos suklaidintų dronų rizikas, kurie pasiekia Baltijos šalis, kalbėjo apie papildomų sankcijų Rusijos ekonomikai reikalingumą.
Nuo 2017 metų Liuksemburgas į NATO daugianacionalinę kovinę grupę Rukloje, kuri tapo Vokietijos brigados sudėtine dalimi, skiria karius, kurie padeda užtikrinti šio tarptautinio karinio vieneto logistinę paramą.
Liuksemburgo kariai taip pat atvyksta į Lietuvoje rengiamas tarptautines NATO pratybas.
Susitikime ministras pabrėžė, kad Liuksemburgas yra patikimas sąjungininkas, savo veiksmais prisidedantis prie NATO kolektyvinės gynybos stiprinimo ir atgrasymo priemonių įgyvendinimo regione.
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(be temos)