Ministerija primena: penktadienį baigiasi šis terminas

Anot ministerijos, remiantis ketvirtadienio duomenimis, šiemet dar nepasiekta pernykščio paraiškų skaičiaus – trūksta apie 13 tūkst., arba 12,17 proc. paraiškų.
Pagal deklaruotą plotą skirtumas dar didesnis – dar trūksta apie 577 tūkst. ha, arba maždaug penktadalio (19,78 proc.) pernai deklaruoto ploto.
Visgi ministerija pažymi, kad šie skaičiai rodo ne galutinį deklaravimo rezultatą, o proceso eigą.
„Dažnai anksčiau pateikiamos mažesnės ar paprastesnės paraiškos, o didesnius plotus deklaruojantys ūkiai paraiškas pateikia vėliau – prieš tai dar tikslindami laukų ribas, duomenis ir prisiimtus įsipareigojimus. Todėl paskutinėmis deklaravimo dienomis paprastai išauga ir pareiškėjų, ir savivaldybių specialistų aktyvumas“, – teigiama ŽŪM pranešime.
Pavėluotai paraiškas bus galima teikti iki birželio 22 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc.
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