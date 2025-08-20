 Ministerija: apribotas dar vienos cheminės medžiagos naudojimas

2025-08-20 16:26
ELTOS inf.

Visoje Europos Sąjungoje (ES) įsigaliojo draudimas gaminti, tiekti rinkai ir naudoti cheminę medžiagą UV-328,  trečiadienį pranešė Aplinkos ministerija.

Pasak jos, tam tikrus gaminius su UV-328, pavyzdžiui, sausumos motorines transporto priemones, statybines mašinas, geležinkelių transportą, pramonines plieno konstrukcijas ir kt., bus galima tiekti rinkai ir naudoti iki 2030 metų rugpjūčio 4 dienos.

Atsarginėms dalims, pagamintoms naudojant minėtą medžiagą, taip pat taikomos išimtys, kad būtų užtikrintas jų tiekimas ir naudojimas tam tikrais Europos Komisijos reglamente nurodytais tikslais.

Civiliniams ir kariniams orlaiviams bei jų atsarginėms dalims, kuriose yra šios medžiagos, taikomos atskiros išimtys.

Cheminė medžiaga UV-328  priskiriama medžiagoms, kurios ilgai išlieka aplinkoje, kaupiasi gyvuosiuose organizmuose ir gali sukelti neigiamą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai.

Ši medžiaga naudojama plastikuose, transporto priemonėse, pramoninių konstrukcijų dangose, taip pat dėl savo atsparumo karščiui aviacijos sektoriuje.

