Per metus įmonių apyvarta smuko 6,2 proc.: atsilaikė tik degalų prekybininkai

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) gruodį siekė 1,706 mlrd. eurų to meto kainomis ir, palyginti su tuo pačiu laiku prieš metus, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sumažėjo 6,2 procento.

Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta palyginamosiomis kainomis mažėjo 10,2 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – 11 proc., automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta padidėjo 13,8 proc., pranešė Valstybės duomenų agentūra.

Per mėnesį – gruodį, palyginti su lapkričiu – pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, mažmeninės prekybos įmonių apyvarta sumenko 3,3 procento. Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta mažėjo 2,1 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – 6,9 proc., automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta padidėjo 2 procentais.

Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) gruodį buvo 115,8 mln. eurų to meto kainomis ir, palyginti su lapkričiu, sumažėjo 2,3 procento. Per metus maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta padidėjo 4,9 procento.