 Mažmeninės prekybos ir restoranų apyvarta šiemet augo

Mažmeninės prekybos ir restoranų apyvarta šiemet augo

2026-05-28 10:10
BNS inf.

Mažmeninės prekybos apyvarta šiemet sausį–balandį siekė 7 mlrd. eurų (be PVM, to meto kainomis) – 7 proc. daugiau nei pernai tuo pat metu.

<span>Mažmeninės prekybos ir restoranų apyvarta šiemet augo</span>
Mažmeninės prekybos ir restoranų apyvarta šiemet augo / magnific.com nuotr.

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Tuo metu maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta siekė 540,1 mln. eurų – 2,3 proc. daugiau, skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Vien balandį mažmeninės prekybos apyvarta siekė 1,963 mlrd. eurų – 1,8 proc. daugiau nei kovą ir 8,9 proc. daugiau nei pernai balandį, o restoranų – 147,2 mln. eurų – atitinkamai sumažėjo 0,1 proc. ir padidėjo 5,2 proc.

Per mėnesį maistu prekiaujančių įmonių apyvarta augo 0,1 proc., ne maistu – 5,4 proc., automobilių degalų – sumažėjo 4,3 proc. Per metus šie rodikliai augo atitinkamai 1,5 proc., 18,8 proc. ir mažėjo 0,9 proc.

Duomenys pateikiami pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.

Šiame straipsnyje:
restoranų verslas
Mažmeninė prekyba
pajamos
apyvarta

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