Mažeika: rusiškų grūdų tranzito ribojimas ES lygiu būtų veiksmingas

„Matome, kad rusiškų maistinių grūdų srautai per Europos uostus didėja. Atsižvelgiant į geopolitinę situaciją ir Rusijos vykdomą karą prieš Ukrainą, toks tranzitas neturėtų būti toleruojamas. Todėl sprendimas uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą visoje Europos Sąjungoje būtų aiškus ir veiksmingas“, – teigiama ministro komentare, kurį Eltai perdavė patarėjas Justas Jaskonis.
„Premjero iniciatyvą šį klausimą kelti Europos Sąjungos lygiu vertinu teigiamai. Latvijoje ir Estijoje priimti sprendimai kol kas nesukūrė vienodai veikiančio mechanizmo, todėl bendras europinis sprendimas užtikrintų vienodas taisykles visoms šalims“, – tikino K. Mažeika.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad, Rusijai atakuojant Ukrainos uostus ir taip siekiant sutrikdyti šios šalies grūdų eksportą, nėra priimtina, jog tuo pat metu ši šalis naudojasi Baltijos valstybių uostais ir infrastruktūra, kad eksportuotų savo bei iš okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtus grūdus.
Dėl to, anot jo, reikalingi sprendimai ir ES lygmeniu – Lietuva Bendrijoje siūlys ne tik uždrausti tokį tranzitą, bet ir į sankcionuojamų asmenų sąrašą įtraukti atskirus Rusijos žemės ūkio sektoriaus oligarchus, remiančius karą.
Kaip skelbė ELTA, apie poreikį griežčiau tikrinti pervežamų grūdų kilmę pradėta kalbėti po to, kai šalies grūdų perdirbėjai paskelbė apie rusiškos kilmės žemės ūkio kultūras, gabenamas per Baltijos šalių uostus, tarp kurių gali būti ir grūdų, pavogtų iš Ukrainos okupuotų teritorijų.
Per aštuonis šių metų mėnesius Klaipėdos jūrų uostas perkrovė 47 tūkst. tonų rusiškos kilmės grūdų, daugiausia kukurūzų, geležinkeliais atgabentų iš Kaliningrado srities.
Anot uosto vadovo Algio Latako, tai yra nesankcionuoti kroviniai, kurių sustabdyti uostas neturi teisės, tačiau tokios kilmės krovinių srautas kasmet mažėja, nes įvedamos papildomos sankcijos.
Anksčiau žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika įpareigojo Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą taikyti kilmės nustatymo tyrimus visoms tranzitinėms grūdų siuntoms iš Rusijos ir Baltarusijos.