„Maxima“ atkuria dėl oro pavojaus laikinai sustabdytą 18 parduotuvių veiklą

„Oro pavojus Lietuvoje yra atšauktas. Visos „Maximos“ parduotuvės Visagino, Molėtų, Ukmergės, Zarasų, Švenčionių, Anykščių ir Utenos rajonuose atnaujina veiklą“, – rašoma pranešime.
Parduotuvių veikla buvo laikinai sustabdyta Utenos apskrityje paskelbus oro pavojų dėl drono.
Ketvirtadienį dėl radaruose stebimo drono požymių turinčio objekto judėjimo, Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. NKVC kiek vėliau pranešė, kad fiksuotas dar vienas objektas, galimai dronas.
Utenos apskrities gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose skelbta apie „raudoną“ pavojų. Gyventojai raginti nedelsiant skubėti į priedangą ar kitą saugią vietą, pasirūpinti artimaisiais bei laukti tolimesnių rekomendacijų. Utenos rajone buvo įjungtos ir sirenos.
Krašto apsaugos ministras patvirtino, jog buvo aktyvuoti NATO naikintuvai.
Premjerė Inga Ruginienė paskelbė, kad objektas juda šiaurės kryptimi.
ELTA primena, kad pastarąjį kartą oro pavojus Vilniaus apskrityje paskelbtas gegužės 20-osios rytą. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Gegužės 20-osios rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas įspėjimas apie galimą oro pavojų, įvestas geltonas grėsmės lygis. Vėliau toks įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų bei įvedamą raudoną grėsmės lygį. Jis buvo atšauktas 10.51 val. Vėliau geltonas grėsmės lygis atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Skelbta, kad į Lietuvą įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val.
Pasak Lietuvos kariuomenės, statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
(be temos)