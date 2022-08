M. Majauskas: trečiasis elektros rinkos liberalizavimo etapas gali būti atidėtas

„Pritarčiau tokiam sprendimui“, – antradienį Žinių radijui teigė M. Majauskas.

Pasak jo, turėtų būti nustatyta maksimali riba, kiek turėtų kilti elektros kainos, virš kurios kompensuotų valstybė.

„Esant milžiniškiems kainų šuoliams išstumti žmones į laisvą rinką, matyt, nėra pats lengviausias sprendimas“, – sakė M. Majauskas.

Pasak jo, liberalizavimo tikslas yra sumažinti elektros kainą vartotojui, bet esamomis aplinkybėmis to pasiekti ir įvertinti rezultatų nėra galimybės. Be to, parlamentaro teigimu, vartotojai paprastai neturi pakankamai informacijos pasirinkti tinkamą tiekėją ir užsitikrinti kokybišką paklausą.

„Todėl reguliatoriaus vaidmuo kontroliuojant tiekėjus yra „kritiškai svarbus“, o „Perlas energijos“ pavyzdys parodė, kad reguliatorius galimai šiuo atveju neatliko savo darbo“, – sakė M. Majauskas.

Jis taip pat pabrėžė, kad kompensacijos ir rinkos intervencijos lengviau ir efektyviau įgyvendinamos esant vienam, valstybiniam tiekėjui.

„Kai yra daug skirtingų tiekėjų, kompensaciją gali pats tiekėjas „suvalgyti“ ir nauda nebūtinai atitekti galutiniam vartotojui, todėl, kai lauke siaučia audra, neišstumi vaikų į lauką“, – aiškino M. Majauskas.

Seime svarstomos idėjos siūlyti Vyriausybei iki 2025 metų pabaigos atidėti trečiąjį rinkos liberalizavimo etapą bei nustatyti kainos kompensavimo tvarką vartotojams, suvartojantiems iki 150 kilovatvalandžių (kWh) elektros per mėnesį.