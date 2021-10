„Litgrid“: rugsėjį elektra brango 41 proc., gamyba išaugo 36 proc.

Sumažėjus atsinaujinančių išteklių gamybai, rugsėjį augo šiluminių elektrinių generacija, kurios gamybos savikaina išlieka aukšta Europoje augant gamtinių dujų kainoms. Be to, kritus vėjo elektrinių generacijai, nuo vasaros pradžios stebimas išaugęs ir intensyvus hidroelektrinių naudojimas, dėl to sumažėjo hidroelektrinių rezervuarų vandens lygiai Skandinavijoje, kurie šiuo metu siekia tik 65 proc. ribą, , skelbia „Litgrid“.