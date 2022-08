Lietuvos energetikos agentūra: pastarąją savaitę Lietuvoje elektros kaina augo 20 proc.

Degalų kainos Lietuvoje toliau mažėja ir išlieka mažiausios Baltijos šalyse – benzinas ir dyzelinas per pastarąją savaitę atpigo 0,4 ct.



Vidutinė liepos 29 d. – rugpjūčio 4 d. elektros kaina Lietuvoje buvo 395 EUR/MWh arba 20 proc. didesnė nei liepos 22-28 d., kai ji siekė 330 EUR/MWh. Latvijoje kainos buvo tokios pat kaip Lietuvoje. Estijoje kaina augo 37 proc. iki 314 EUR/MWh. Elektros gamyba Lietuvoje mažėjo 9,64 proc. Mažėjo beveik visa gamyba (vėjo, saulės, šiluminių elektrinių), išskyrus hidroelektrinių, kurių gamyba augo 28 proc., pažymima Lietuvos energetikos agentūros apžvalgoje. Importuojama elektros dalis padidėjo nuo 63 proc. iki 67 proc. viso poreikio.

Praėjusią savaitę maža elektros kaina ketvirtoje Švedijos kainų zonoje ir vėsesni orai lėmė, kad visomis dienomis „NordBalt“ jungtis veikė maksimaliu pajėgumu – importuota 117 GWh elektros (panašiai kaip ir praėjusią savaitę). Importas per Latvijos jungtį išliko panašus ir siekė 47 GWh (padidėjo 2 GWh), o per „LitPol Link“ eksportuojamos elektros kiekis mažėjo – balansas siekė -9,6 GWh (praėjusią savaitę jis buvo -15 GWh). Prekyba su Baltarusija ir Kaliningrado sritimi nevyko.



Tuo laikotarpiu dujų kainos Europoje (TTF) sumažėjo 5 proc., tačiau vis tiek išliko aukštos ir siekė 195 EUR/MWh (buvo 205 EUR/MWh). Nepaisant sumažinto dujų tiekimo iš Rusijos („Nord Stream-1“ dujotiekis veikė 20 proc. ir siekė 350 GWh/d), ES dujų saugyklos pildomos pagal Europos Komisijos nustatytą grafiką. Šiuo metu užpildymas yra beveik 71 proc., nurodo LEA. Inčiukalnio dujų saugyklos užpildymas siekia 53 proc.

„Gazprom“ paskelbus apie tiekimo sustabdymą, liepos 30-ąją buvo fiksuoti paskutiniai rusiškų dujų srautai į Latviją. Iš viso liepos mėnesį Latvija importavo 0,95 TWh dujų iš Rusijos. Dujų srautas per pastarąją savaitę į Lenkiją, lyginant su liepos 21-29 dienomis, padidėjo nuo 103 GWh iki 155 GWh. Dienos srautas nuo rugpjūčio pradžios GIPL dujotiekiu į Lenkiją išaugo beveik dvigubai. Atitinkamai sumažėjo per Latvijos jungtį siunčiamų dujų kiekis.



Lietuvoje jau šeštą savaitę iš eilės (nuo birželio 20 d. iki liepos rugpjūčio 1 d.) vidutinės degalų kainos mažėja: per šį laikotarpį benzinas atpigo 0,24 Eur/l, dyzelinas – 0,19 Eur/l. Lietuvoje benzino vidutinė kaina ir toliau yra didesnė už dyzelino kainą, tačiau šis skirtumas yra nedidelis – rugpjūčio 1 d. šis skirtumas sudarė 0,006 Eur/l. Toks nedidelis skirtumas (0,01–0,02 Eur/l) buvo visą liepos mėnesį, rodo Lietuvos energetikos agentūros skelbiami duomenys.