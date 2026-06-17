Lietuvos banko vadovas: pasitraukiančių iš pensijų kaupimo antrąjį ketvirtį bus mažiau

„Liko gana mažai palaukti, kad nereikėtų prognozuoti, o pamatytume realiais skaičiais, kas ten yra. Vienareikšmiškai, tai bus kur kas mažesni skaičiai, bet, mūsų žiniomis, atsiėmimas toliau vyksta“, – LRT laidoje „Dienos tema“ trečiadienį kalbėjo G. Šimkus.
Kaip rašė BNS, pensijų kaupimą pirmąjį ketvirtį nutraukė apie 550 tūkst. žmonių, arba beveik 40 proc. kaupiančiųjų, jiems išmokėta apie 3,2 mlrd. eurų.
Tuo metu antrojoje pakopoje liko kaupti apie 860 tūkst. žmonių.
LB duomenimis, 72 proc. (2,06 mlrd. eurų) gyventojų atsiimtų lėšų balandį buvo gyventojų sąskaitose, 16 proc. (450 mln. eurų) – išsigryninta, 3 proc. (80 mln. eurų) – skirta išankstiniam būsto paskolų grąžinimui, dar 3 proc. (80 mln. eurų) – išankstiniam vartojimo bei kitų paskolų grąžinimui, 1 proc. (30 mln. eurų) – įmokoms į trečiosios pensijų pakopos fondus ir investicinį gyvybės draudimą.
Dvejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027-ųjų pabaigoje.
Iki šiol antroje pakopoje kaupė apie 1,45 mln. gyventojų, o bendras jų sukauptas turtas siekė apie 10,6 mlrd. eurų.
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