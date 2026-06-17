Lietuva skiria 7 mln. eurų Ukrainos kelių atstatymui, saulės elektrinėms

Projektai apima paramą Ukrainos transporto infrastruktūrai, savivaldai, energetiniam atsparumui ir jaunų profesionalų įtraukimui į šalies atsigavimo bei eurointegracijos procesus.
Tokiam Užsienio reikalų ministerijos (URM) siūlymui trečiadienį pasitarime pritarė Ministrų kabinetas.
1 mln. eurų iš Ukrainos atstatymo fondo lėšų bus skirta bendrojo nacionalinio finansavimo Ukrainos transporto paramos fondui (UTPF), kuriuo siekiama atkurti, remontuoti ir prižiūrėti dėl karo veiksmų apgadintą Ukrainos civilinę transporto infrastruktūrą ir įrangą, apimančią kelių, geležinkelių, oro ir vandens susisiekimą.
Fondas orientuotas į mažos ir vidutinės apimties projektų, sudarytų pagal Ukrainos prioritetus ir skubius poreikius, finansavimą, kurie nėra finansuojami kitų mechanizmų lėšomis. Projekto trukmė – 12 mėnesių.
Dar 1 mln. eurų numatyta skirti Lietuvos ir Ukrainos savivaldybių partnerysčių projektui, kuriuo siekiama stiprinti Ukrainos savivaldybių administracinius pajėgumus ir atsparumą, gerinti viešųjų paslaugų teikimą, prisidėti prie atstatymo planavimo, nuo karo nukentėjusių teritorijų atsigavimo, vaikų reabilitacijos bei pasirengimo naudotis ES ir kitų donorų finansavimu. Projektas truks 24 mėnesius.
4 mln. eurų skiriama Ukrainos energetikos sektoriui stiprinti, įgyvendinant saulės elektrinių įrengimo II etapą. Projekto metu planuojama sustiprinti mokyklų ir ligoninių energetinį atsparumą, įrengiant saulės modulius, inverterius ir energijos kaupiklius mažiausiai 25 objektuose.
Finansavimui bus panaudotas valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupė“ tikslinis įnašas į fondą. Projekto trukmė – 24 mėnesiai.
Dar 1 mln. eurų skiriama programai „Kurk Ukrainai“, kuria siekiama skatinti jaunų ukrainiečių profesionalų sugrįžimą dirbti Ukrainos centrinės valdžios institucijose ir prisidėti prie šalies atsigavimo bei eurointegracijos.
Planuojama, kad iki 2027 metų pagal programą į Ukrainą sugrįžtų 25 jauni profesionalai. Projekto trukmė – 20 mėnesių.
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