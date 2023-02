Per Lietuvą ritasi bankrotų banga: specialistai net prognozuoja antrą infliacijos bangą

Per Lietuvą ritasi bankrotų banga. Per metus jų skaičius šoktelėjo daugiau nei trečdaliu. Ekonomistai sako, kad bankrotų daugėja dėl to, kad įmonės per pandemiją turėjo valstybės apsaugą. Tačiau šiuo metu tokių paramos priemonių nėra, be to, didėja našta dėl išaugusių energijos kainų ir ateities nežinomybės. Specialistai net prognozuoja antrą infliacijos bangą.