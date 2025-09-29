Lietuva prisijungė prie Europos lustų koalicijos

„Prisijungimas prie Europos lustų koalicijos – didelis žingsnis į priekį tiek Lietuvos verslui, tiek ir mokslui, atveriantis daugiau galimybių dalyvauti ES finansavimo programose, pritraukiant reikšmingų investicijų į aukštąsias technologijas ir didinant šių didelę paklausą turinčių komponentų eksportą“, – pranešime sakė ministras Edvinas Grikšas.
Pasak ministerijos, rugsėjo 29 dieną pasirašiusi deklaraciją Lietuva kartu su kitomis ES narėmis įsipareigojo daugiau dėmesio skirti šio sektoriaus plėtrai.
Puslaidininkių pramonė – Lietuvai svarbus aukštųjų technologijų sektorius, o lustai atlieka pagrindinį vaidmenį skaitmeninėje ekonomikoje, pramonėje, transporte, energetikoje ir daugelyje kitų sričių.
Lietuva jau dabar stiprina pozicijas puslaidininkių srityje – kuriamas nacionalinis kompetencijų centras „ChipsC² LT“.
