Lietuva per Pasaulio banką ir EIB skirs Ukrainai 15 mln. eurų

10 mln. eurų bus skiriama per Pasaulio banko grupei priklausančios Tarptautinės plėtros asociacijos Krizės priemonės Specialią programą Ukrainai atkurti 2.0, dar 5 mln. eurų – per Europos investicijų banko (EIB) įsteigtą Europos Sąjungos fondą Ukrainai.
„Ukrainiečiai šiandien kovoja ne tik už savo, bet ir už visų mūsų laisvę. Nenutrūkstama ir laiku suteikta parama – mažiausia, ką šiandien privalome padaryti. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad Ukraina turėtų viską, ko reikia tiek pergalei pasiekti, tiek šaliai atstatyti“, – pranešime cituojamas finansų ministras Taurimas Valys.
Šių metų birželio 23 dieną Pasaulio banko Valdytojų taryba priėmė rezoliuciją, kuria buvo įsteigta Tarptautinės plėtros asociacijos Krizės priemonės Speciali programa Ukrainos atkūrimui 2.0. Tai jau antra tokia programa, skirta mobilizuoti paramą Ukrainai. 2023 metais Lietuva SPUR skyrė 10 mln. eurų įnašą.
Europos investicijų banko EU4U fondas finansuoja svarbius infrastruktūros atstatymo ir ekonomikos atsparumo stiprinimo projektus Ukrainoje. 2023 m. Lietuva šiam fondui buvo skyrusi 10 mln. eurų.
Nuo karo pradžios Finansų ministerija jau skyrė daugiau kaip 93 mln. eurų paramos Ukrainai per tarptautines finansų institucijas ir ES instrumentus bei 26 mln. eurų dvišaliu pagrindu.
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