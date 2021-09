Lietuva nebeleis kaimynams užsidirbti iš prekybos Astravo elektra

Nesaugia laikoma Astravo atominė elektrinė (AE) Vilniaus rajone matyti plika akimi – nuo Buivydžių miestelio ji nutolusi vos per 20 kilometrų. Tačiau iš čia nematyti ar Astravo elektra nekeliauja per Lietuvą, ir ar ja neprekiaujama. Kad nuo to apsisaugotų, rinkos reguliuotoja vienbalsiai pritarė naujai metodikai, praneša Info diena.