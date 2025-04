Lietuva įsipareigojo labiau skatinti atvykstamąjį turizmą

Tai numatantį susitarimą Ateities turizmo ir svetingumo forumo metu trečiadienį pasirašė ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas ir Jungtinių Tautų PTO vadovas Zubaras Pololikašvilis, pranešė ministerija.

„Turime ypač daug potencialo tokiose srityse, kaip konferencinis ar sveikatos turizmas, taip pat vis labiau populiarėja ir kitos mūsų šalies turizmo rūšys. Tad pasirašius susitarimą su PTO, tikimės pritraukti daugiau investicijų ir užsienio turistų į Lietuvą“, – pranešime sakė L. Savickas.

„Šis veiksmų planas atspindi mūsų bendrą įsipareigojimą skatinti inovacijas, švietimą ir investicijas į turizmo sritį“, – teigė Z. Pololikashvilis.

Anot ministerijos, susitarimu taip pat numatoma skatinti efektyvesnę vietovių rinkodarą regionuose, tikimasi, jog daugės turizmo švietimo projektų su PTO. Taip pat bus skatinami turizmo srities startuoliai, sparčiau vyks skaitmeninė transformacija ir žinių mainai.

Be to, planuojama organizuoti seminarus apie inovacijų ir technologijų valdymą, pavyzdžiui – dirbtinio intelekto naudojimą, tvaraus turizmo stiprinimą per inovacijas ar skaitmeninės transformacijos strategijas.

Ketinama organizuoti ir PTO turizmo renginį Lietuvoje, kur didžiausias dėmesys būtų skirtas įtraukti nuomonės formuotojus, populiarinant turizmą Lietuvoje, ir skaitmeninėms strategijoms įgyvendinti.

Turizmo rūmų prezidentė Žydrė Gavelienė BNS pernai gruodį sakė, kad po kovido pandemijos visame pasaulyje turistų srautai beveik atsigavo, tačiau atvykstamasis turizmas į Lietuvą siekia tik 70 proc. ikipandeminio lygio.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija pernai rugpjūtį skelbė parengusi strateginių gairių rinkinį – Lietuvos turizmo kelrodį, kuriame numatomas siekis Lietuvos turizmo verslo sukuriamos pridėtinės vertės dalį iki 2030-ųjų padidinti iki 4,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).