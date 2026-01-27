Lietuva atideda naujų karinių transporto lėktuvų pirkimą

„Atidedamas naujų karinio transporto orlaivių įsigijimas“, – žurnalistams Prezidentūroje sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
Kaip rašė BNS, Lietuva pernai birželį paskelbė apie planą įsigyti tris naujus transporto orlaivius „Embraer“ C-390. Jie turėjo pakeisti dabar naudojamus „Spartan“ lėktuvus.
Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, nuspręsta modernizuoti dabartinius „Spartan“, kad jie galėtų skraidyti iki 2036 metų, tai kainuos apie 150 mln. eurų.
Tuo metu derybos dėl naujų orlaivių pirkimo bus pradėtos apie 2030 metais.
Prezidento patarėjas ir krašto apsaugos ministras sakė, kad „Embraer“ lėktuvų pirkimas galėjo būti vykdomas su sąlyga, kad tam bus skiriamas papildomas finansavimas, tačiau šiuo metu tikslingiau lėšas nukreipti į karinės infrastruktūros plėtrą, kariuomenės divizijos kūrimą bei integruotos oro gynybos sistemos vystymą.
Skaičiuota, kad nauji „Embraer“ lėktuvai gali kainuoti 700–800 mln. eurų.
Seimo opozicija kėlė abejones, dėl ko buvo pasirinkti būtent šia orlaiviai. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) po Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narių Giedriumo Jeglinsko ir Lauryno Kasčiūno kreipimosi yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą, siekiant išsiaiškinti, ar atsirenkant „Embraer“ lėktuvus nebuvo padarytas korupcinis nusikaltimas.
Tyrimui vadovaujanti prokurorė Vilma Vidugirienė naujienų portalui „15min“ antradienį paskelbtame straipsnyje teigė negalinti nieko detaliau pasakyti apie procesą, tik tai, kad įtarimai jame niekam nėra pareikšti, niekam taip pat nėra suteikti jokie statusai.
D. Matulionis tvirtino, kad sprendimui atidėti naujų karinių transporto orlaivių pirkimą STT vykdomas tyrimas įtakos neturėjo.
