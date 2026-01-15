LEA: per savaitę degalų kainos kito skirtingai

Sausio 12-ąją litras benzino Lietuvoje vidutiniškai kainavo 1,41 euro, o dyzelinas – 1,54 euro. Degalinių tinkluose vidutinės benzino kainos svyravo nuo 1,35 iki 1,50 euro, dyzelino – nuo 1,45 iki 1,64 euro. Lyginant degalų kainas su kainomis 2025 metais, degalai šiuo metu Lietuvoje yra 4–5 proc. pigesni nei prieš metus.
Benzino vidutinės kainos praėjusią savaitę Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje sumažėjo 0,4–1,3 proc., Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo atitinkamai 0,9 proc. ir 0,5 procento.
Lenkijoje šiuo metu benzino vidutinė kaina siekia 1,36 euro ir yra 0,05 euro mažesnė kaina nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje benzino vidutinė kaina atitinkamai yra 1,43 euro ir 1,50 euro.
Tuo metu dyzelinas praėjusią savaitę Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje atpigo 0,1–1,1 proc., o Lietuvoje ir Vokietijoje brango po 0,4 procento.
Lenkijoje litras dyzelino šiuo metu vidutiniškai kainuoja 1,42 euro ir yra 0,12 euro pigesnis nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,34 euro ir 1,48 euro.
Sausio pirmojoje pusėje benzino didmeninė kaina padidėjo 2 centais, o dyzelinas pabrango 3 centais.
