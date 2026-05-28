LEA įvertino kainų skirtumas tarp dyzelino ir benzino: to dar nebuvo?

LEA duomenimis, vidutinė Brent naftos kaina praėjusią savaitę (gegužės 18–24 d.) siekė 106,9 JAV dolerius už barelį – tai 1,9 proc. mažesnė kaina nei ankstesnę savaitę, kai ji buvo 109 doleriai už barelį. Tiesa, kaina vis dar yra 64,5 proc. didesnė nei prieš metus, kai 2025 m. gegužės 19–25 d. vidutinė naftos kaina siekė 65 JAV dolerius už barelį.
Gegužės mėnesį žaliavinė nafta į Lietuvą buvo importuojama iš Norvegijos, Alžyro, Jungtinės Karalystės ir Saudo Arabijos.
ES šalių vidutinė svertinė benzino kaina gegužės 25 d., palyginti su gegužės 18 d., padidėjo nuo 1,882 euro už litrą iki 1,9 euro/l, o dyzelino vidutinė kaina per savaitę nepakito – 1,901 euro/l.
Lietuvos degalinių tinkluose gegužės 25-ąją, pirmadienį, benzino vidutinė kaina siekė 1,824 euro/l, dyzelino vidutinė kaina tą dieną buvo 1,926 euro/l.
Pasak LEA, skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų šalyje sumažėjo nuo 12 iki 10 centų – tai mažiausias kainų skirtumas nuo 2025 m. lapkričio vidurio.
Palyginti su ES šalių kainų vidurkiais, Lietuvoje benzino vidutinė kaina mažesnė 4 proc., dyzelino kaina didesnė 1,3 procento.
Palyginimui, pernai, 2025 m. gegužės 25 d., vidutinė benzino kaina šalyje buvo 1,394 euro/l, o dyzelino – 1,415 euro/l.
Agentūros duomenimis, benzino vidutinės kainos gegužės 25 d., palyginti su gegužės 18 d., Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje padidėjo 0,9–1,5 proc., o Vokietijoje kaina sumažėjo 0,9 proc.
Per vieną mėnesį benzino kaina visose lyginamose šalyse padidėjo 4,8–5,8 proc., išskyrus Vokietiją, kur kaina sumažėjo 5,6 procento.
Per pastaruosius 12 mėnesių benzino kaina visose lyginamose šalyse padidėjo 14,8–30,9 proc.
LEA teigia, jog Lenkijoje benzino vidutinė kaina dėl sumažėjusio akcizo ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM) šį pirmadienį siekė 1,51 euro/l – tai 31 centu mažesnė kaina nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje benzino vidutinė kaina atitinkamai buvo 1,81 euro/l ir 1,88 euro/l.
Vienuolikoje ES šalių benzino vidutinės kainos dabar didesnės nei Lietuvoje. Tarp ES šalių didžiausios benzino vidutinės kainos yra Danijoje, Nyderlanduose ir Suomijoje (2,19–2,50 eurų/l).
Agentūra skaičiuoja, jog dyzelino vidutinės kainos per praėjusią savaitę, gegužės 25 d. palyginus su gegužės 18 d., visose lyginamose šalyse sumažėjo 0,3–1,8 proc., išskyrus Lenkiją, kur kaina padidėjo 0,6 proc.
Per mėnesį dyzelino kaina visose lyginamose šalyse sumažėjo 0,7–11,2 procento. Per pastaruosius 12 mėn. dyzelino vidutinė kaina visose lyginamose šalyse padidėjo 17–36,2 procento.
Lenkijoje, dėl sumažinto akcizo ir PVM, dyzelino vidutinė kaina pirmadienį buvo 1,59 euro/l – 34 centais mažesnė kaina nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje dyzelino vidutinė kaina atitinkamai siekė 1,80 euro/l ir 1,89 euro/l.
Anot LEA, brangesnis nei Lietuvoje dyzelinas yra dešimtyje ES šalių. Tarp ES šalių didžiausios dyzelino vidutinės kainos yra Suomijoje, Nyderlanduose ir Danijoje (2,22–2,32 euro/l).
Teigiama, kad gegužės mėnesį (gegužės 27 d. palyginus su balandžio 30 d.) didmeninė benzino kaina Lietuvoje sumažėjo 4 centais už litrą, dyzelino kaina nukrito 11 centrų litrui.
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