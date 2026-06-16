LEA įvertino degalų kainas

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos šalies degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 1,70 euro iki 2 eurų už litrą, o vidutinė litro dyzelinio kuro kaina siekė 1,89 euro.
Mažiausia dyzelino kaina buvo fiksuota „Bonsa“ tinklo degalinėje, Tauragės rajono Taurų kaime ir „Velseka“ degalinėje Kupiškyje – po 1,699 euro/l.
Benzino kainos antradienį degalinėse svyravo nuo 1,63 iki 1,94 euro už litrą, o vidutinė kaina sudarė 1,83 euro/l.
Mažiausia benzino kaina antradienio rytą taip pat, kaip ir dyzelino, buvo fiksuota Taurų kaimo „Bonsa“ tinklo degalinėje – 1,63 euro už litrą. Didžiausia benzino kaina tuo metu pastebėta dviejose „Trevena“ tinklo degalinėse – 1,94 euro litrui.
SND kainos degalinėse antradienio rytą svyravo nuo 0,7 iki 0,97 euro už litrą, o vidutinė kaina siekė 0,83 euro/l.
Mažiausia SND kaina buvo 0,7 euro litrui – Taurų kaimo „Bonsa“ degalinėje ir keturiose „Madalva“ tinklo degalinėse.
Didžiausia SND kaina užfiksuota „Narjanta“ degalinėje Kupiškio rajon Aleksandrijos kaime – 0,97 euro/l.
LEA duomenimis, didmeninė benzino kaina birželio 15 d. Lietuvoje buvo 1,55 euro už litrą, dyzelino didmeninė kaina – 1,61 euro/l. Praėjusį penktadienį litras abiejų tipų kuro kainavo trim centais brangiau.
Brent naftos kaina rinkoje birželio 15 d., pirmadienį buvo 83,17 JAV dolerio už barelį. Praėjusį penktadienį šios žaliavos kaina siekė 87,33 JAV dolerio.
Informaciją apie degalų kainas LEA antradienį pateikė 65 degalais prekiaujančios įmonės, valdančios 720 degalinių.
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