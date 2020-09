L. Kukuraitis: biudžetininkų atlyginimo bazinį dydį kitąmet žadama didinti euru

Linas Kukuraitis sako, kad kitais metais biudžetininkų atlyginimų bazinis dydis didės euru – iki 177 eurų.

„Iš tiesų taip, buvo politinis įsipareigojimas per šią kadenciją atstatyti bazinį dydį, tačiau COVID-19 kaip reikiant pakoregavo visus planus, taip pat ir finansines galimybes. (...) Mes turbūt neturime rimtos priežastie didinti (bazinį dydį – BNS) taip ženkliai, kaip kad planuota“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė ministras.

Pasak L. Kukuraičio, bazinio dydžio didinti daugiau neleidžia ne tik koronaviruso pandemijos pasekmės, bet ir tendencijas darbo rinkoje.

„Skirtingai nuo viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio, kuris šiuo metu kyla 6 proc., privatus sektoriaus darbuotojų darbo užmokestis krenta ir matome neigiamas tendencijas. Todėl jau dabar, per pastaruosius kelerius metus, yra susiformavusi pakankamai didelis atstumas nuo viešojo sektoriaus darbuotojų ir privataus sektoriaus darbuotojo, kur anksčiau visą laiką, tas darbo užmokesčio lygmuo augdavo pakankamai nuosekliai. Dabar atstumas yra pakankamai didelis. Tai rodo, kad viešojo sektoriaus darbo užmokestis per minimalius koeficientus, per optimizavimą ir kitomis priemonėmis auga labai sparčiai, net ir neatstačius bazinio dydžio“, – Seimo nariams aiškino ministras.

L. Kukuraičio teigimu, kolektyvinėse derybose su profesinėmis sąjungomis baigiama sutarti dėl vieno euro bazinio dydžio padidinimo.

Bazinės pareiginės algos didinimas palies visus valstybės tarnautojus, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojus, valstybės pareigūnus, teisėjus, karius ir valstybės politikus.

Tarp šių darbuotojų patenka ir pedagogai, ikimokyklinio ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų auklėtojai, socialiniai darbuotojai.

Seimas pareiginės algos bazinį dydį maždaug 180 tūkst. valstybės tarnautojų 2020 metams pernai padidino trimis eurais – iki 176 eurų, užpernai – dviem eurais.

Pareiginės algos bazinį dydį kasmet nustato Seimas, tvirtindamas biudžetą.