 Kurie miestai už šildymą mokės brangiausiai?

Kurie miestai už šildymą mokės brangiausiai?

2025-10-01 09:37
LNK inf.

Lietuvoje anksčiau nei įprastai pradedamas šildymo sezonas: antradienį šildymas jau įjungtas sostinėje, o ketvirtadienį pradeda šildytis ir Kaunas. Kituose didmiesčiuose šildymas jungiamas ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose, o vėliau – ir gyventojams. Gyventojams visada aktuali ne tik šiluma, bet ir šio malonumo kaina.

Kurie miestai už šildymą mokės brangiausiai?
Kurie miestai už šildymą mokės brangiausiai? / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Koks šildymo sezonas laukia šiais metais, pasakojo Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė.

– Šildymo sezonas pradedamas net porą savaičių anksčiau. Tad su kokiomis kainomis pradedame šį šildymo sezoną ir kur iš Lietuvos didmiesčių bus brangiausia, o kur pigiausia?

– Šildymo sezonas prasideda neįprastai anksti ir, tiesą pasakius, tokia pradžia jau buvo senokai. Įprastai jis prasideda spalio 10–20 dienomis. Pernai tokiu pačiu metu šildymas taip pat buvo pradėtas, o šiemet Vilnius startuoja jau rugsėjo 30 dieną. Tačiau vilniečiams yra ir gerų žinių – jie šiemet pradeda su mažesne spalio mėnesiui nustatyta kaina. Mažesne netgi nei praėjusiais metais. Tarp didžiųjų Lietuvos miestų, Vilniuje spalio mėnesį už šilumą mokėsime pigiausiai. Brangiausiai – Kaune. Tačiau bendrai didžiųjų miestų vidurkis bus apie 6 euro centus už kilovatvalandę, tai yra apie 2 proc. brangiau nei pernai.

LNK stop kadras

– Kas nutiko Kaune, kodėl ten bus brangiausia? Ar tai reiškia, kad šilumos tiekėjai kažką ne taip suskaičiavo? Ar gal kažko pritrūko?

– Visur kainų augimą Lietuvoje lemia labai panašios priežastys – labiau augo pastovioji kainos dalis, kuri priklauso nuo įmonės patiriamų sąnaudų. Galėjo augti atlyginimai, kuro kainos, remontų išlaidos ir panašūs dalykai. Bet tai nėra kardinalūs skirtumai.

– O kaip bus su mažesniais miestais?

– Tradiciškai Lietuvoje jau ne vienerius metus pigiausiai už šilumą moka Utenos miesto gyventojai. Lygiai taip pat jie startuoja ir šiais metais. Utenoje nustatyta spalio mėnesio kaina yra 5 euro centai – pigiau nei sostinėje. Ir tai vėlgi, kaip ir Vilnius, rodo, kad šildymo sezonas pradedamas su mažesne kaina nei praėjusiais metais. Utenoje, tai lemia tokios priežastys, kaip gerai sutvarkytas šilumos ūkis – jie vieni pirmųjų Lietuvoje jį modernizavo, taip pat mažą kainą lemia gera vadyba ir panašūs dalykai.

– Bet bus miestų, kuriuose šildymas bus labai brangus, taip?

– Tas skirtumas iš tiesų nemažas. Jeigu imtume Lietuvos vidurkį, tai, kaip minėjau, didžiuosiuose miestuose spalio vidutinė kaina yra 6 euro centai už kilovatvalandę. Visos Lietuvos vidurkis – 6,6 euro cento. Tačiau yra tokių miestų kaip Lazdijai, kur kaina sieks net 12,5 euro cento – daugiau nei dvigubai.

– O kodėl Lazdijuose taip brangu? 

– Priežastys įvairiausios – pradedant nuo kuro struktūros, gyventojų tankumo ir kitų niuansų, kurie lemia, kad tradiciškai, pavyzdžiui, Vilniaus rajone ar Biržuose, už šilumą mokama brangiau.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Šilumos kainos keičiasi kiekvieną mėnesį. Kol kas kalbame tik apie šildymo sezono starto kainas. Nuo ko tai priklauso ir kokias tendencijas matote pirmoje šildymo sezono pusėje iki Naujųjų metų?

– Kainą lemia tai, ką kas mėnesį nustato tiekėjai. Ji priklauso nuo keleto faktorių – kuro kainos ir kuro struktūros. Lietuvoje, jeigu kalbame apie centrinį šildymą, net daugiau nei 80 proc. sudaro biokuras.

Šiame straipsnyje:
šildymas
šildymo kainos
gyventojai
Vilnius
Kaunas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų