Kurie miestai už šildymą mokės brangiausiai?

Koks šildymo sezonas laukia šiais metais, pasakojo Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė.
– Šildymo sezonas pradedamas net porą savaičių anksčiau. Tad su kokiomis kainomis pradedame šį šildymo sezoną ir kur iš Lietuvos didmiesčių bus brangiausia, o kur pigiausia?
– Šildymo sezonas prasideda neįprastai anksti ir, tiesą pasakius, tokia pradžia jau buvo senokai. Įprastai jis prasideda spalio 10–20 dienomis. Pernai tokiu pačiu metu šildymas taip pat buvo pradėtas, o šiemet Vilnius startuoja jau rugsėjo 30 dieną. Tačiau vilniečiams yra ir gerų žinių – jie šiemet pradeda su mažesne spalio mėnesiui nustatyta kaina. Mažesne netgi nei praėjusiais metais. Tarp didžiųjų Lietuvos miestų, Vilniuje spalio mėnesį už šilumą mokėsime pigiausiai. Brangiausiai – Kaune. Tačiau bendrai didžiųjų miestų vidurkis bus apie 6 euro centus už kilovatvalandę, tai yra apie 2 proc. brangiau nei pernai.
– Kas nutiko Kaune, kodėl ten bus brangiausia? Ar tai reiškia, kad šilumos tiekėjai kažką ne taip suskaičiavo? Ar gal kažko pritrūko?
– Visur kainų augimą Lietuvoje lemia labai panašios priežastys – labiau augo pastovioji kainos dalis, kuri priklauso nuo įmonės patiriamų sąnaudų. Galėjo augti atlyginimai, kuro kainos, remontų išlaidos ir panašūs dalykai. Bet tai nėra kardinalūs skirtumai.
– O kaip bus su mažesniais miestais?
– Tradiciškai Lietuvoje jau ne vienerius metus pigiausiai už šilumą moka Utenos miesto gyventojai. Lygiai taip pat jie startuoja ir šiais metais. Utenoje nustatyta spalio mėnesio kaina yra 5 euro centai – pigiau nei sostinėje. Ir tai vėlgi, kaip ir Vilnius, rodo, kad šildymo sezonas pradedamas su mažesne kaina nei praėjusiais metais. Utenoje, tai lemia tokios priežastys, kaip gerai sutvarkytas šilumos ūkis – jie vieni pirmųjų Lietuvoje jį modernizavo, taip pat mažą kainą lemia gera vadyba ir panašūs dalykai.
– Bet bus miestų, kuriuose šildymas bus labai brangus, taip?
– Tas skirtumas iš tiesų nemažas. Jeigu imtume Lietuvos vidurkį, tai, kaip minėjau, didžiuosiuose miestuose spalio vidutinė kaina yra 6 euro centai už kilovatvalandę. Visos Lietuvos vidurkis – 6,6 euro cento. Tačiau yra tokių miestų kaip Lazdijai, kur kaina sieks net 12,5 euro cento – daugiau nei dvigubai.
– O kodėl Lazdijuose taip brangu?
– Priežastys įvairiausios – pradedant nuo kuro struktūros, gyventojų tankumo ir kitų niuansų, kurie lemia, kad tradiciškai, pavyzdžiui, Vilniaus rajone ar Biržuose, už šilumą mokama brangiau.
– Šilumos kainos keičiasi kiekvieną mėnesį. Kol kas kalbame tik apie šildymo sezono starto kainas. Nuo ko tai priklauso ir kokias tendencijas matote pirmoje šildymo sezono pusėje iki Naujųjų metų?
– Kainą lemia tai, ką kas mėnesį nustato tiekėjai. Ji priklauso nuo keleto faktorių – kuro kainos ir kuro struktūros. Lietuvoje, jeigu kalbame apie centrinį šildymą, net daugiau nei 80 proc. sudaro biokuras.
