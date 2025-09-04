Kristupas Vaitiekūnas: prie nekilnojamo turto mokesčio lįsti nebeverta

„Seime, akivaizdu, buvo labai pergyvenama dėl apsaugos žmonių nuo šito mokesčio, ir, manau, kadangi apsaugos buvo per daug padaryta, tai buvo truputį pamestas socialinis teisingumas. Bet jis (mokestis – BNS) yra toksai, koksai yra ir prie jo grįžti bent jau ministerija neketina“, – ketvirtadienį LRT laidai „Dienos tema“ sakė jis.
„Jis (pakeitimas – BNS) yra priimtas ir, manau, kad daugiau prie jo lįsti neverta“, – pridūrė šiuo metu finansų viceministro pareigas einantis K. Vaitiekūnas.
Kaip rašė BNS, kitąmet pagrindinis būstas bus apmokestintas nuo 450 tūkst. eurų vertės asmeniui ir nuo 900 tūkst. eurų – dviem bendrasavininkiams. Paskesnis turtas bus apmokestinamas nuo 50 tūkst. eurų vertės.
Pirmajam būstui bus taikomi 0,1–1 proc. tarifai, kuriuos nusistatys savivaldybės, o antram ir paskesniam – 0,2–1 proc. tarifai: 50–200 tūkst. eurų vertės – 0,2 proc., 200–400 tūkst. eurų – 0,4 proc., 400–600 tūkst. eurų – 0,6 proc. – tiek, kiek siūlė Vyriausybė.
Tuo metu didesnės vertės – 0,6–1 mln. eurų – turtas bus apmokestinamas 0,8 proc., o brangesnis negu 1 mln. eurų – 1 proc. tarifu.
Apleistam turtui bus taikomi 1–5 proc. tarifai, o komercinio NT apmokestinimas nekeičiamas – lieka 0,5–3 proc. tarifai, kuriuos nusistatys savivaldybės.
Dabar gyventojų NT apmokestinamas progresiniu 0,5–2 proc. tarifu, tačiau tik nuo 150 tūkst. eurų vertės.
K. Vaitiekūnas taip pat teigė nemanantis nieko blogo, jog veiklą tęstų darbą baigiančios Vyriausybės sukurta Maisto taryba.
„Maisto kainų tema yra labai aktuali ir skaudi. Nežinau, kiek taryba naudingų darbų nuveikė per šitą laiką, bet jeigu ji liktų, tai manau, kad tai tikrai nepakenktų. Tam tikra stebėsena, komunikavimas visuomenei tam tikrų procesų, vykstančių su maisto kainomis. Tai aš tame nematau nieko blogo“, – kalbėjo jis.
Maisto taryboje dirba 27 nariai – ministerijų, Vyriausybės, žemdirbių, perdirbėjų, prekybininkų, universitetų atstovai, taip pat joje yra Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vadovė.
Vyriausybė sausio viduryje pranešė, kad Maisto taryba skirta stebėti maisto kainų pokyčius bei teikti pasiūlymus, kaip jas sumažinti.
Naujausi komentarai