Kristupas Vaitiekūnas po pokalbio su šalies vadovu: nuomonės daug kur sutapo

Šiuo metu finansų viceministro pareigas einantis K. Vaitiekūnas sakė, jog su šalies vadovu aptarė fiskalinio tvarumo užtikrinimą, ekonominę ir kapitalo rinkų plėtrą, 2027-aisiais numatomą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungai (ES), plėtros banko steigimą.
„Nuomonės daug kur sutapo, pokalbis buvo konstruktyvus, klausimai buvo labai dalykiški“, – kalbėjo jis, pabrėždamas, kad esminių takoskyrų nebuvo.
Kandidatas teigė svarbiausiu darbu šiuo metu matantis kitų metų biudžeto tvirtinimą, platesnėje laiko perspektyvoje – fiskalinio tvarumo bei sklandaus pirmininkavimo ES užtikrinimą, plėtros banko vystymą.
Jis taip pat patikino, jog šiuo metu nėra tinkamas momentas keturių dienų darbo savaitei.
„Iš tikrųjų dabar tiek daug žmonių dirba kūrybinius darbus, kad išdirbti tą nuo 8 iki 17 galbūt ne visada pavyksta tą laiką produktyviai. Tai galbūt (galėtų būti – BNS) darbo trukmės trumpinimas, bet tai tiktai idėjos, kurias galima svarstyti ir diskutuoti. Realių svarstymų apie keturių dienų darbo savaitę galimybės šiandien nematau“, – sakė jis.
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, kai vadovavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, aktyviai rėmė keturių darbo dienų savaitės idėją.
Sėkmės atveju K. Vaitiekūnas pakeistų Rimantą Šadžių. Šią rotaciją būsima Vyriausybės vadovė I. Ruginienė grindė tuo, jog ministro kėdėje norėtų turėti savo „dešiniąją ranką“.
„Buvo didelė garbė ir atsakomybė dirbti su ministru Šadžiumi ir taip pat laukia didelis iššūkis ir suteikiamas pasitikėjimas dirbti su būsima premjere“, – sakė jis.
K. Vaitiekūnas yra buvusio užsienio reikalų ministro, ambasadoriaus Petro Vaitiekūno sūnus. Paklaustas, ar iš tėčio sulaukė palinkėjimų, jis juokavo, jog diplomatas „išreiškė užuojautą“.
