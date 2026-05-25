Kristupas Vaitiekūnas: mokesčių surinkimas daugiau mažiau atitinka planą

„Bendras surinkimas yra kiek geresnis, lyginant su tuo, kas suplanuota. Bet tikrai dar ganėtinai ankstyva daryti kažkokias toli siekiančias išvadas. Nes tas metų laikotarpis toks keistas šiek tiek – tik pirmasis metų trečdalis. Lyg ir atrodo, kad jis yra panašus į mūsų suplanuotą 2026 metų surinkimą, į kurį buvo įtraukti kai kurie veiksniai, kurie palietė mūsų ekonomiką, pavyzdžiui, pinigai iš antrosios pakopos. Bet per šį laikotarpį buvo ir tokių veiksnių, kurie nebuvo įtraukti į planą“, – portalui teigė K. Vaitiekūnas.
Ministras portalui akcentavo, kad dar per anksti daryti išvadas, ar gyventojų išsiimti pinigai iš antros pensijų pakopos paskatino vartojimą bei pridėtinės vertės mokesčio (PVM) surinkimą.
Ministras taip pat atkreipė dėmesį, kad kovą, palyginti su pernai kovu, smarkiai išaugo benzino vartojimas, o dyzelino augo labai nuosaikiai. Ministras tai sieja su automobilių parko pokyčiais – vis daugiau žmonių renkasi benzininius arba hibridinius automobilius.
Kaip rašė BNS, į valstybės biudžetą sausį–balandį gauta 5,275 mlrd. eurų pajamų – 8,9 proc. daugiau nei pernai tuo pat laiku – tai sudaro 30,5 proc. patvirtinto metinio pajamų plano (17,314 mlrd. eurų).
Vien iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įplaukė 2,512 mlrd. eurų – 8,5 proc. (196,3 mln. eurų) daugiau, iš akcizų – 724,8 mln. eurų – 16,7 proc. daugiau nei prieš metus.
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