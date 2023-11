Konkurencijos taryba kartoja nepritarianti įpareigojimui konsultuoti įmones

Taryba dar kartą atkreipė Seimo narių dėmesį, kad siūlomos Konkurencijos įstatymo pataisos turėtų didelių neigiamų pasekmių jos efektyvumui ir įmonių atgrasymui nuo pažeidimų. Ji taip pat siūlo atsisakyti planuojamo Asociacijų įstatymo pakeitimo, kuris leistų asociacijoms ir jų nariams sudaryti neteisėtus susitarimus.

Taryba pabrėžia, kad baudų mokėjimo tvarkos keitimas, pagal kurį visais atvejais būtų sustabdomas priverstinis išieškojimas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, lemtų mažesnį išieškojimo efektyvumą ir leistų pažeidėjams išvengti sankcijų.

Konkurencijos taryba pakartotinai išsiuntė Seimui savo poziciją dėl projekto, nes patobulintas projektas yra identiškas ankstesniam.

Be to, institucijos nuomone, pataisos leistų įmonėms, prisidengiant asociacijų veikla bei teisėkūros procesais, sudaryti konkurenciją ribojančius susitarimus nepatiriant jokios rizikos sulaukti teisinės atsakomybės. Be to, pakeitimai prieštarautų Europos Sąjungos teisei, draudžiančiai sudaryti įvairių formų konkurenciją ribojančius susitarimus.

Taryba pažymėjo, jog konkurencijos teisės reikalavimai savaime neužkerta kelio asociacijoms veikti ir aktyviai dalyvauti teisėkūros procesuose.

Taryba siūlo Asociacijų įstatymo pataisomis numatyto reglamentavimo atsisakyti. Šias pataisas, kaip ir Konkurencijos įstatymo pakeitimus, inicijavo ir parengė Lietuvos verslo konfederacija.

Konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis BNS sakė, kad pakeitimus inicijavo po Konkurencijos tarybos skirtų milijoninių baudų vaistinėms ir jas vienijančiai Lietuvos vaistinių asociacijai.

„Daug asociacijų buvo šoko būsenoje, nebeaišku, kur baigiasi lobizmas, kur konkurencijos teisė. (...) Tai nebuvo klasikinis kartelinis susitarimas, tai buvo teisėta teisėkūra, asociacijos pasimetė“, – BNS sakė A. Romanovskis.

Praėjusių metų pabaigoje Konkurencijos taryba Lietuvos vaistinių asociacijai ir aštuonioms vaistų prekybos ir konsultacijų bendrovėms, susitarusioms dėl kompensuojamųjų vaistų antkainių, skyrė beveik 73 mln. eurų baudų.

Taryba išsiaiškino, kad 2017 metais Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) nusprendus įvertinti, ar reikia keisti vaistų mažmeninės ir didmeninės prekybos antkainius, ji paprašė asociacijos pateikti ekonominiais skaičiavimais pagrįstus antkainių pasiūlymus.

Skelbta, kad tarpininkaujant asociacijai, vaistų prekybos bendrovės suderino ministerijai pateiktus kompensuojamųjų vaistų antkainius, tariamai pagrįstus jų veiklos kaštais. Vėliau konkurentės kartu parengė vaistinės prototipo dokumentą, kuris esą turėjo parodyti, jog tik ministerijai nustačius jų siūlomus antkainius, bendrovės galės išlikti rinkoje.