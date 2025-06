Kilus šurmuliui – Palucko atsakas: akcizų politika yra vertinama ir persvarstoma

„Akcizų politika iš tikrųjų yra vertinama ir persvarstoma. Ir gali būti, jog rudenį mes priimsime tam tikrus sprendimus“, – žurnalistams antradienį sakė G. Paluckas.

Iškastinio kuro akcizams nuo šių metų taikoma anglies dioksido (CO2) dedamoji, dėl to akcizas benzinui padidėjo 10,1 proc., dyzelinui – 26,7 proc., žymėtam dyzelinui – 41,7 proc., suskystintoms automobilių dujoms – apie 22 proc.

Be to, pernai dar ankstesnės kadencijos parlamentui priėmus vadinamąjį Gynybos fondo įstatymą, akcizas benzinui, dyzelinui, žaliajam ūkininkų dyzelinui, naftos dujoms bei kitiems energetiniams produktams nuo šių metų sausio padidintas 6 centais už litrą (be PVM).

Premjeras pabrėžė, kad dėl praėjusios kadencijos Seime priimtų pataisų nuo kitų metų suplanuotas tolesnis kuro akcizų augimas, kuris galėtų pabloginti Lietuvos konkurencinę padėtį, o verslas ir vartotojai šalyje nebesipils degalų.

„Kitais metais dyzelinio kuro akcizas turėtų šokti dar nuo 16 iki 20 procentų. Tai yra tikrai dramatiškas šuolis ir jeigu kitos aplinkinės šalys to nedarys, iškrisime iš to konkurencinio lauko ir kuras pas mus bus tiesiog stipriai per brangus, kad, ypatingai verslas, jį piltųsi čia“, – kalbėjo G. Paluckas.

„Yra darbo grupė Vyriausybėje, kuri dabar dirba šiuo klausimu ir vertina tokio sprendimo galimybę“, – pridūrė ministras pirmininkas.

Vadinamąjį „degalų turizmą“ pastebintis verslas antradienį pasiūlė nuo kitų metų pristabdyti suplanuotą kuro akcizų kėlimą, o siekiant vėžėjus skatinti vėl piltis degalus vietinėje rinkoje – kompensuoti kainų skirtumą tarp kuro kainos Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.

Prognozuodami, kad šiemet valstybės biudžetas pajamų iš akcizų surinks maždaug dvigubai mažiau nei planuojama, rinkos dalyviai taip pat ragina valdžią akcizų planus derinti su kitomis šalimis.

Kaip rašė BNS, finansų viceministras Kristupas Vaitiekūnas kiek anksčiau antradienį sakė, kad vasaros pabaigoje–rudens pradžioje paaiškės, ar akcizų politiką reikėtų koreguoti. Jo teigimu, kol kas labiausiai neramina tai, kad jei Lietuva ir toliau didintų akcizą dyzelinui, joje vienintelėje dyzelino akcizas būtų didesnis nei benzino.