Kiek lietuviai žada išleisti kalėdinėms dovanoms ir vaišėms

„Jau 10 metų „Swedbank“ atliekama kalėdinė gyventojų apklausa rodo – mūsų šventiniai biudžetai kasmet auga, net jei patys įvardijame, kad išleisime tiek pat ar netgi mažiau (...). Atskleisdami savo planuojamus dovanų bei vaišių biudžetus, respondentai netrunka patys tai paneigti“, – pranešime teigė „Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.
Ji pabrėžė, kad 11 proc. gyventojų dovanoms planuoja išleisti iki 60 eurų – 7 proc. punktais mažiau nei pernai, o 27 proc. gyventojų, arba 6 proc. punktais daugiau – virš 200 eurų.
Pasak apklausos, vaišėms 13 proc. gyventojų tikisi išleisti iki 50 eurų – 7 proc. punktais mažiau nei 2023 metais (pernai tokio klausimo nebuvo užduota). Dažniausiai (40 proc.) gyventojai šventiniam stalui ketina išleisti 51–150 eurų.
39 proc. respondentų, planuojančių didesnes išlaidas nei pernai, teigia, kad tai darys dėl augančių kainų, pusė – nes nenori taupyti šventinės nuotaikos sąskaita arba todėl, kad pagerėjo jų finansinė padėtis. Daugiau nei pusė (51 proc.) sako, kad išlaidos bus didesnės 10–20 procentų.
Apklausos duomenimis, 48 proc. gyventojų šventėms iš anksto netaupė – 6 punktais mažiau nei pernai.
Žmonės dažniausiai ketina dovanoti kosmetiką ar kvepalus (37 proc.), pinigų ar parduotuvės dovanų čekį (26 proc.), drabužį ar papuošalą (24 proc.), knygą (22 proc.), bilietus į renginį (18proc.), rodo apklausa.
Pasak jos, vidutinė dovanos suma varijuoja nuo 20 iki 40 eurų, o vaikui – nuo 42 iki 67 eurų.
Naujausi komentarai