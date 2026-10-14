Ketinate imti paskolą? Štai ką būtina žinoti prieš skolinantis

Plačiau apie tai pasakojo „Luminor“ finansavimo srities vadovė Laura Žukovė.
– Jūsų duomenimis, kaip per metus pasikeitė būsto paskolų dydis?
– Remiantis naujausiais „Luminor“ banko antrojo ketvirčio duomenimis, vidutinė būsto paskolos suma šiuo metu siekia 146 tūkst. eurų. Tiesa, vidutinės būsto paskolos augimo tendencija yra nuolatinis reiškinys. Matome, kad antrąjį ketvirtį šis skaičius augo ypač sparčiai. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, augimas sudarė apie 17 proc., nors įprastas augimo tempas siekia apie 5 proc. Taip pat matome, kad gyventojai skolinasi daugiau. Šiuo metu būsto kainos taip pat auga ir, remiantis naujausiais duomenimis, metinis augimas siekia apie 13 proc. Tai pakankamai reikšmingas dydis, net didesnis nei vidutinis atlyginimų augimas, kas skatina gyventojus skolintis šiek tiek daugiau.
– Ką patartumėte įvertinti žmogui, kuris jau yra susitaupęs pradiniam būsto įnašui ir svarsto imti paskolą?
– Pagrindinis patarimas būtų nesiskolinti maksimalios sumos, nes būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas. Vidutiniškai gyventojai būstui įsigyti skolinasi maždaug 25 metams. Tai reiškia, kad skolindamasis turiu numatyti, jog visą šį laikotarpį galėčiau jaustis finansiškai komfortiškai. Svarbiausia nusistatyti tinkamą mėnesio įmoką, kurią galėčiau laisvai mokėti tiek dabar, esant dabartinėms aplinkybėms, tiek pasikeitus finansinei situacijai, pavyzdžiui, sumažėjus pajamoms. Remiantis Lietuvos banko reguliavimu, šiuo metu paskolų įmokoms maksimaliai galima skirti iki 50 proc. savo pajamų. Mes rekomenduojame, kad ši dalis būtų mažesnė ir siektų iki 30 proc. Taip yra dėl besikeičiančios aplinkos. Šiuo metu matome, kad „Euribor“ rodiklis auga ir jau viršijo 3 proc. Tai reiškia, kad atitinkamai didėja ir paskolų įmokos. Reikėtų įsivertinti, kaip galėčiau mokėti paskolos įmoką šiandien, kaip tai pavyktų ateityje, pasikeitus mano finansinei situacijai, ir kiek tos įmokos galėtų išaugti. Tikrai rekomenduojame pasinaudoti skaičiuoklėmis, įvertinti savo galimybes ir skolintis atsakingai.
– Esant dabartinei situacijai, jau turint santaupų pradiniam įnašui, siūlytumėte būstą pirkti kuo greičiau ir imti paskolą ar vis dėlto palaukti?
– Iš tiesų, jei kalbame apie pirmąjį būstą, skirtą nuolatiniam gyvenimui, geras laikas yra visada, kai pats esi pasiruošęs. Jei turi tinkamą finansinį rezervą, tikriausiai nėra ko laukti, nes kiekvienais metais stebime kainų augimą.
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