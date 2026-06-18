Kasčiūnas ir kontrolierė nesutaria: ar Lietuva pasiruošusi karui?

Lietuva karinės technikos turi vis daugiau, ir pratybose ji laksto greitai. Ginkluodamiesi nuolat lenktyniaujame su priešu iš Rytų.
„Šiandien į tas lenktynes atvykstame su labai patikimu „Volkswagen Passat“, tačiau mums visiems reikia persėsti į ženkliai modernesnį transportą, suprojektuotą būtent tokioms greičio lenktynėms už mūsų saugumą“, – sakė valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė.
Valstybės kontrolė, atlikusi 2020–2025 metų krašto apsaugos sistemos viešųjų pirkimų auditą, nustatė, kad perkant ginkluotę vis dar yra daug netvarkos. Nėra vieno centro, kuris nustatytų, ko labiausiai reikia, sektų tam skiriamas lėšas ir įvertintų pirkimų rezultatus.
„Aiškiai rekomendavome pereiti nuo ekselių link informacinių sistemų, kurios leistų sprendimų priėmėjams labai greitai, čia ir dabar, kiekvieną dieną pasakyti, kokia yra pažanga“, – teigė I. Segalovičienė.
Pasak Valstybės kontrolės, krašto apsaugos sistemoje problemų kelia ir skaitmenizacija – daug informacijos laikoma skirtingose sistemose, taip pat per daug vidinių organizacijų, atsakingų už pirkimus.
„Čia tas pats, kaip moderniausią karinį radarą valdytume televizoriaus pulteliu – taip nesigauna“, – aiškino I. Segalovičienė.
Valstybės kontrolės išvadų apie pirkimus krašto apsaugos sistemoje paprašė Audito komitetas. Dar pernai gruodį už jo reikalingumą balsuota Seime.
„Karas už vartų, o sistema, kad panaudotų šias lėšas efektyviai gynybai ir pasiektų didžiausią efektą, dar atsilieka dešimtmečiais. Nėra nei skaitmenizacijos, nei gebėjimų, kaip efektyviai įvykdyti viešuosius pirkimus“, – teigė Audito komiteto pirmininkas Artūras Skardžius.
Po Valstybės kontrolės išvadų A. Skardžius sako, kad gynybai skiriamų lėšų kiekis didėja labai sparčiai, tačiau gebėjimų jas tinkamai administruoti ir panaudoti – per mažai.
„Daug lėšų išleidžiama tarpininkams ir, kaip matėme, viešųjų pirkimų procedūros vyksta ne pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, nesilaikant net tokių elementarių reikalavimų kaip rinkos tyrimas“, – tvirtino A. Skardžius.
Krašto apsaugos ministras tikina, kad daug išvardytų problemų jau sprendžiamos.
„Gynybos resursų agentūra, Infrastruktūros valdymo agentūra, Kertinis valstybės telekomunikacijų centras jau yra centrinės perkančiosios organizacijos. Jau nuėjome šiuo keliu“, – sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Atkreipiamas dėmesys, kad šimtai milijonų eurų išleisti pirkimus vykdant neskelbiamų derybų būdu, t. y. kuo greičiau ir nebūtinai pigiau.
„Čia turime rasti tą teisingą balansą tarp greičio ir sprendimų skaidrumo“, – pabrėžė R. Kaunas.
Dabartiniam krašto apsaugos ministrui antrina ir buvęs ministras Laurynas Kasčiūnas – amžina dilema: kaina ar greitis.
„Tai ar eiti į tas neskelbiamas derybas ir įsigyti tai, ko realiai reikia kariuomenei ir Lietuvos gynybai, pavyzdžiui, dronų nukenksminimui, kovai dronas prieš droną, ar eiti į konkursą ir gauti produktą, kuris iš esmės būtų nereikalingas kariuomenei, arba tokį, kuris būtų mažiau efektyvus nei jau testavimo metu atrinktas?“ – svarstė L. Kasčiūnas.
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Valstybės kontrolė taip pat pastebėjo, kad net nepaprastosios padėties ar karo atveju nėra pasiruošta, kaip tai, ko reikia, nusipirkti dar greičiau.
„Nėra šiandien sutarti procesai, kaip finansai ir kaip pirkimai bus valdomi krizės, karo ar mobilizacijos atveju, ir tikrai šiandien juos reikia apibrėžti, nes dabartinė sistema karo padėčiai tikrai netiktų – ji būtų per lėta“, – teigė I. Segalovičienė.
Šios išvadų dalies L. Kasčiūnas nesupranta – esą ką jau būsi nusipirkęs iki to laiko, tą ir turėsi, todėl svarbu kuo daugiau ginkluotės gamintis patiems.
„Turi pasidaryti namų darbus iš anksto, akivaizdu, ir gamybą turi turėti vietoje, o ne galvoti, ką tu nusipirksi iš kažkur prasidėjus X dienai. Ne apie tai kalba, ne apie tai galvosi. Su tuo, ką turėsi, su tuo ir kariausi“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
Nors, pasak Valstybės kontrolės, krašto apsaugos sistemoje per didelė biurokratija, kita vertus, trūksta viešųjų pirkimų specialistų. Šios problemos, pasak ministro R. Kauno, taip pat sprendžiamos.
(be temos)