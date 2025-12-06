 Kainų barometras: kito nedaug

Kainų barometras: kito nedaug

2025-12-06 12:00
Parengta pagal produktukainos.lt

Lapkričio pabaigoje viščiukų broilerių ir kiaušinių kainos išliko stabilios.

Pokytis: palyginti su praėjusiais metais, atvėsinti viščiukai broileriai pabrango.
Pokytis: palyginti su praėjusiais metais, atvėsinti viščiukai broileriai pabrango. / pixabay.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

2025 m. 47 sav. (lapkričio 17–23 d,), palyginti su 46 sav. (lapkričio 10–16 d.), atvėsintų viščiukų broilerių vidutinė mažmeninė kaina Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse išliko stabili (3,77 Eur/kg), 5,99 proc. (0,24 Eur/kg) žemesnė nei prieš mėnesį ir 18,93 proc. (0,60 Eur/kg) aukštesnė nei prieš metus. Didmeninė atvėsintų viščiukų broilerių kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 1,87 proc. (0,05 Eur/kg) ir buvo 10,53 proc. aukštesnė nei prieš metus.

Vidutinė ant kraiko laikomų vištų kiaušinių kaina mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse analizuojamu laikotarpiu sudarė 2,57 Eur/10 vnt. ir buvo 7,89 proc. (0,22 Eur/10 vnt.) žemesnė nei prieš mėnesį, 4,10 proc. (0,11 Eur/10 vnt.) žemesnė nei prieš metus. Vidutinė (L ir M kat.) didmeninė ant kraiko laikomų vištų kiaušinių kaina šiuo laikotarpiu padidėjo 0,57 proc. (0,01 Eur/10 vnt.) ir buvo 24,03 proc. (0,35 Eur/10 vnt.) aukštesnė nei prieš metus.

Artimiausiu laikotarpiu viščiukų broilerių ir kiaušinių kainos turėtų išlikti panašios arba nežymiai sumažėti, sumažėjus kainoms kaimyninėse šalyse.

Šiame straipsnyje:
viščiukų broileriai
kiaušiniai
kainos
maisto produkai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų