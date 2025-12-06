Kainų barometras: kito nedaug

2025 m. 47 sav. (lapkričio 17–23 d,), palyginti su 46 sav. (lapkričio 10–16 d.), atvėsintų viščiukų broilerių vidutinė mažmeninė kaina Lietuvos didžiųjų mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse išliko stabili (3,77 Eur/kg), 5,99 proc. (0,24 Eur/kg) žemesnė nei prieš mėnesį ir 18,93 proc. (0,60 Eur/kg) aukštesnė nei prieš metus. Didmeninė atvėsintų viščiukų broilerių kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 1,87 proc. (0,05 Eur/kg) ir buvo 10,53 proc. aukštesnė nei prieš metus.
Vidutinė ant kraiko laikomų vištų kiaušinių kaina mažmeninės prekybos tinklų parduotuvėse analizuojamu laikotarpiu sudarė 2,57 Eur/10 vnt. ir buvo 7,89 proc. (0,22 Eur/10 vnt.) žemesnė nei prieš mėnesį, 4,10 proc. (0,11 Eur/10 vnt.) žemesnė nei prieš metus. Vidutinė (L ir M kat.) didmeninė ant kraiko laikomų vištų kiaušinių kaina šiuo laikotarpiu padidėjo 0,57 proc. (0,01 Eur/10 vnt.) ir buvo 24,03 proc. (0,35 Eur/10 vnt.) aukštesnė nei prieš metus.
Artimiausiu laikotarpiu viščiukų broilerių ir kiaušinių kainos turėtų išlikti panašios arba nežymiai sumažėti, sumažėjus kainoms kaimyninėse šalyse.
