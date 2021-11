Per „juodąjį penktadienį“ ragina nieko nepirkti: žmonės tampa avių banda

„Manau, kad reiktų susilaikyti nuo perdėto vartotojiškumo. Žinoma, nebūtina šokti į kraštutinumus, jei kažko reikia, galima leisti sau įsigyti, bet vien tai, kad geros kainos ir nuolaidos, nėra pakankama priežastis pirkti“, – sakė tvarumo entuziastė Gabija Umantaitė.

„Manau, kad susigundę žmonės tikrai gali pirkti impulsyviai daugiau, negu reikia. Galiausiai tie daiktai, jei buvo pirkti ne iš tikro poreikio, bet iš susigundymo nuolaidomis, nugula kažkur, kur nebus naudojami, – stalčiuose, spintose. Net neabejoju, kad susigundę nuolaidomis žmonės gali būti linkę pirkti daugiau, negu reikia“, – tikino G. Umantaitė.

Ji sakė, kad prieš perkant reikėtų palyginti kainas, mat gali būti, kad prekeiviai, pasinaudoję pirkėjų impulsyvumu, siūlo netikras nuolaidas.

„Manau, kad reikia padaryti savo asmeninę apžvalgą prieš perkant ir palyginti kainas. Manau, kad vieni apgaudinėja, kiti tikrai pasiūlo realias nuolaidas. Vienareikšmiškai teigti, jog tai nėra realios nuolaidos, negalėčiau. Manau, pasidomėjus galima atrasti pasiūlymų, kur tikrai pritaikytos realios nuolaidos prekėms“, – tikino G. Umantaitė.

Pati mergina tikino pirkinius kruopščiai planuojanti.

„Aš planuoju pirkinius ir planuoju nesusigundyti tuo, ko nereikia. Šiuo metu esu numačiusi du tris pirkinius, bet nuolaidos man nėra pakankamai svari priežastis įsigyti prekę. Aš prekes apgalvoju iš anksto ir nenoriu pasiduoti impulsyviam pirkimui. Iš anksto numatytas prekes, jei rasiu gerus pasiūlymus, manau, įsigysiu. Daugiausia dvi tris prekes“, – teigė tvarumo entuziastė.

J. Kalinsko / „BNS Foto“ nuotr.

„Pasidomiu kainomis rinkoje, palyginu jas. Visada ieškau geriausio kokybės ir kainos santykio. Retai pirkdama ir apgalvodama savo pirkinius, turiu pakankamai laiko pasidomėti kainomis ir prieš, ir po nuolaidų, kad įsitikinčiau, jog kaina tikrai yra su nuolaida. Toks procesas kartais pareikalauja laiko. Aš suprantu, kodėl žmonės kartais į tai neinvestuoja laiko, mieliau prekę nusiperka brangiau, pakankamai nepasidomėję. Tai procesas, tikrai reikalaujantis laiko. Geriausia tą daryti internetu, aš pati mieliau renkuosi pirkti internetu, man parduotuvėse per daug spaudimo, per daug mirgančių reklamų ir nuolaidų. Dėl to internetu galiu srautą šiek tiek reguliuoti“, – tvirtino G. Umantaitė.

Net ir internete naršyti nerekomenduočiau per daug, nes reikia turėti daug valios nesusigundyti, kai mirga 80 proc. nuolaidos, kurios nėra realios.

„Aš šiomis dienomis, kai nuolaidomis mirga ir visos vitrinos, ir internetas, bendrai ribočiau tą išėjimą į parduotuves, nes tikrai lengva susigundyti. Net ir internete naršyti nerekomenduočiau per daug, nes reikia turėti daug valios nesusigundyti, kai mirga 80 proc. nuolaidos, kurios nėra realios. Tokiu atveju tiesiog ribočiau susidūrimą su nuolaidomis ir prekėmis. Bet internete turbūt lengviau susikontroliuoti“, – šnekėjo mergina.

„Aš dažniausiai galvoju apie patį gamybos procesą ir įsivertinu, kiek realu yra tai, kad visoje grandinėje žmonės gavo sąžiningus atlyginimus, kad tai yra pagaminta iš kokybiškų medžiagų. Tai man padeda susivokti, ką aš remiu, ką perku ir išlikti su savo vertybėmis. Bet čia reikia pasidomėti ir suprasti, kaip vyksta visa prekės kelionė iki parduotuvės. Tada supranti, kad visiškai nerealu, jog prekė būtų už tokią kainą pagaminta etiškai ar sąžiningai“, – kalbėjo G. Umantaitė.

„Manau, kad masiniuose prekybos centruose žmonės tikrai tampa avių banda, dėl to aš vengiu ten lankytis tokiomis dienomis. Bet, apgalvojus savo pirkinius, tai gali būti ir gera emocija įsigyti ilgai išsvajotą prekę su geru pasiūlymu“, – teigė tvarumo entuziastė.