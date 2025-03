Įvardijo, kiek ministerija siūlo didinti pelno ir lengvatinį mokesčius

Be to, siūloma naujam smulkiajam verslui nuo vienerių iki dvejų metų ilginti mokesčių „atostogas“, kai taikomas nulinis pelno mokesčio tarifas. Dėl to biudžetas negautų apie 41 mln. eurų, tačiau, ministerijos teigimu, tai skatintų verslumą.

Kaip rodo BNS turimi ministerijos siūlymai dėl mokesčių pokyčių, ketinama peržiūrėti ir avansinio pelno mokesčio mokėjimo tvarką – nuo 0,3 mln. iki 0,5 mln. eurų didinti ribą, nuo kurios tektų jį mokėti.

Be to, siūloma nauja tvarka įmonių grupėms atskaitant nuostolius – nustatyti 70 proc. apmokestinamųjų pajamų ribą nuostolius perkeliančiai ir visai grupei, ir jos įmonėms. Dėl to tikimasi į biudžetą surinkti papildomai 23 mln. eurų.

Ministerija taip pat siūlo leisti atskaityti stipendijas, mokamas pagal sutartis su mokslo įstaigomis už studijuojančius darbuotojus. Skaičiuojama, kad dėl to nebus gauta 85 mln. eurų įplaukų į biudžetą.

Visus Finansų ministerijos siūlomus mokesčių pakeitimus dar svarstys valdančiųjų mokesčių keitimo darbo grupė, vėliau – Vyriausybė ir Seimas.

BNS jau rašė, kad „aušriečiai“ ir demokratai skeptiški dėl pelno mokesčio didinimo. Jis nuo šių metų pradžios jau padidintas iki 16 proc.