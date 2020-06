Išpopuliarėjus elektroninei prekybai išaugo ir pašto paslaugų poreikis

Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, pirmo šių metų ketvirčio pabaigoje paskelbus karantiną dėl Covid-19 pandemijos, šio ketvirčio rezultatuose jau pastebimas poveikis pašto rinkai – ženkliai išpopuliarėjus elektroninei prekybai, atitinkamai išaugo ir pašto paslaugų poreikis. Pašto siuntinių skaičius per 2020 m. I ketvirtį, palyginti su 2019 m. I ketvirčiu, išaugo 30,2 proc. ir sudarė 6,16 mln. vnt., o pajamos už pašto siuntinius – 30,1 proc. Be to, kaip nurodė patys pašto paslaugų teikėjai, karantino metu išaugo paslaugų, teikiamų savitarnos pašto terminaluose (paštomatuose), apimtys.