Įsigalioja nauja tvarka, lengvinanti didelių pramonės įmonių statybas

„Sukurdami ypač greitą ir palankią investicijoms aplinką lengviau pasieksime, kad Lietuvoje būtų sparčiau kuriamos aukštos pridėtinės vertės darbo vietos, o investuotojai mūsų šalį pasirinktų dėl paprastesnių įsikūrimo procedūrų“, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.
Kaip rašė BNS, įstatymų pokyčiai leis įmonėms pradėti statybas be kai kurių leidimų, o investicijos virš 110 mln. eurų (vietoje 100 mln. eurų) būtų pripažįstamos didelėmis.
Ministerijos teigimu, pakeitimais sukuriamas „investicijų greitkelis“ – vienos palankiausių sąlygų investuotojams regione.
Beveik 10 įstatymų paketu kuriama palanki aplinka nacionalinėms ir užsienio investicijoms į gynybą – vadinamasis žaliasis koridorius, kuris gerokai sumažintų barjerus, supaprastintų žemės naudojimo ir statybų leidimų išdavimo tvarką gynybos pramonės projektams.
Paprastesnės sąlygos bus taikomos ir projektams laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) teritorijose – greitesnis žemės formavimas, aiškesnės planavimo taisyklės, supaprastintas poveikio aplinkai vertinimas.
Taip pat bus pertvarkytas ir pelno mokesčio lengvatų taikymas – jos galiotų nuo projekto rezultatų pasiekimo, o ne nuo jo pradžios.
Spartinant procesus, poveikio aplinkai vertinimas išlieka privaloma procedūra.
Naujausi komentarai