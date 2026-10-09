Įsigalioja 50 proc. lengvata kelionėms traukiniais

Pigesnius bilietus galima įsigyti nuo penktadienio. „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ perpus mažina bilietų kainas ir tiems, kurie paprastai keliauja pigiau.
Kaip BNS teigė „LTG Link“ komunikacijos partnerė Julija Leimonė, matant didesnį konkrečių reisų poreikį, pavyzdžiui, prieš ilguosius savaitgalius ar šventines dienas, pagal galimybes bus didinami traukinių sąstatai arba pasiūlomas didesnis vietų skaičius.
„Tiek 50 proc. nuolaidos taikymo laikotarpiu, tiek įprastomis sąlygomis keleivius skatiname keliones planuoti ir bilietus įsigyti iš anksto. Taip keleiviai turi didesnę galimybę pasirinkti jiems tinkamiausią kelionės laiką, o „LTG Link“ – planuoti ir valdyti keleivių srautus“, – komentare BNS teigė J. Leimonė.
Be to, spalio pabaigoje pradės kursuoti naujieji šveicariški „Stadler“ traukiniai – viename jų bus 200 sėdimų vietų.
Anot bendrovės atstovės, didžiausio keleivių susidomėjimo sulaukia maršrutai Vilnius–Kaunas, Vilnius–Klaipėda ir Vilnius–Turmantas.
Bilietų kainos buvo mažintos ir šių metų balandžio–gegužės mėnesiais, tuomet pritraukta 5,8 tūkst. keleivių daugiau nei pernai tuo pat laiku. Taikant lengvatą traukiniams dabar prognozuojama pritraukti apie 45 tūkst. naujų keleivių.
Preliminariai nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarpmiestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada Viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas.
Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių traukiniais lengvata valstybei kainuos 2,8 mln. eurų, o autobusais – apie 3,15 mln. eurų.
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