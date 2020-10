I. Žilienė: nesame tikri, ar elektros kilmės sertifikatai bus veiksmingi

„Mums kelia klausimų, kaip tie srautai vis dėlto, ir fiziniai srautai pasiskirstys po Astravo elektrinės pasileidimo. Prašysime PSO (perdavimo sistemos operatorių) pateikti modeliavimą dėl fizinių srautų per Lietuvos-Baltarusijos jungtį po Astravo pasileidimo, nes gali būti visai kitoks paveikslas negu šiandien“, – opozicinių konservatorių Seimo frakcijos posėdyje sakė VERT pirmininkė Inga Žilienė.

„Metodika gali galioti tada, kai yra tikrai įrodymai, kad ta sertifikatų sistema veikia efektyviai ir Lietuva turi visus įrankius kontroliuoti“, – pridūrė ji.

Anot tarybos pirmininkės, klausimų kyla ir dėl to, kokia apimtimi sumažės elektros iš trečiųjų šalių srautai po to, kai bus įjungta Astravo atominė elektrinė.

„Mums kelia klausimų pati formulė: ar tikrai ta formulė pilnai atspindi tą visų trijų valstybių siekį nepirkti baltarusiškos elektros, kai pasileis Astravas, tai būtent dėl tos dedamosios, kur yra įskaičiuojamas maksimalus techninis pralaidumas formulėje ir vėliau tik dauginame iš koeficiento 0,62“, – vardijo I. Žilienė.

Konservatorių frakcija ragino VERT netvirtinti dabar sutartos metodikos ir „neišduoti Lietuvos“, nes siūlomas kompromisas tarp Baltijos šalių esą pažeidžia vadinamąjį „antiastravinį“ įstatymą ir leidžia Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigais finansuoti Astravo projektą.

„Aš manau, kad mes galime užmiršti sinchronizaciją su Lenkija, jeigu mes po šituo reikalu pasirašysime. Tai yra nusikalstama ir aš tiesiog labai prašau pirmininkės nepraleisti to. Suprantu, kad spaudimas yra milžiniškas, kad valstybė valstybėje spaudžia mus, Rusija „neršia“ pro visus kanalus, ir Latvijoje, ir pas mus. Nepasiduokite tam, labai prašau“, – kalbėjo frakcijos narys Žygimantas Pavilionis.

Kitas frakcijos narys Dainius Kreivys paragino tarybą nepažeidinėti įstatymų ir metodikos netvirtinti, nes „mūsų pinigais bus remiama tiek V. Putino, tiek A. Lukašenkos režimo statoma atominė elektrinė.“

Vieša konsultacija dėl trišalės metodikos vyksta iki penktadienio, joje dalyvauja ir VERT.

Pradėjus veikti Astravo AE, Lietuva visiškai nutrauks prekybą elektra su Baltarusija, nors fiziškai ji toliau tekės, o prekyba vyks tik per Latvijos ir Rusijos jungtį, kilmės sertifikatais užtikrinant, jog į Baltijos šalis nepateks baltarusiška elektra. Be to, bus įvestas „importo“ mokestis.

Baltarusija skelbia, kad Astravo AE elektros gamyba prasidės lapkričio 7 dieną, nors oficialiai Lietuvos dėl to dar neinformavo.